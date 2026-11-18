O Presidente ucraniano propôs hoje um cessar-fogo humanitário em mais dez locais tomados pelos russos nas regiões ucranianas de Kherson e Zaporijia, à semelhança da trégua em Oleshky e que o homólogo russo propôs em Kostyantynivka.

"A Ucrânia propôs mais dez localizações nas zonas temporariamente ocupadas das regiões de Kherson e Zaporijia. A nossa equipa irá discutir este assunto com os mediadores norte-americanos", escreveu Volodymyr Zelensky na rede social X.

O líder ucraniano rejeitou, na semana passada, a proposta do homólogo russo, Vladimir Putin, aos enviados especiais norte-americanos, Jared Kushner e Steve Witkoff, de declarar um cessar-fogo inspirado na experiência de Oleshky na cidade de Kostyantynivka, na região de Donetsk.

Zelensky afirmou que a Rússia pretende a trégua em Kostyantynivka para reforçar militarmente as suas tropas e para que estas possam tomar esta cidade, onde os combates continuam, apesar de Moscovo a ter considerado conquistada no mês de julho.

Segundo o Presidente ucraniano, os russos aproveitaram a cessação das hostilidades em Oleshky --- de onde foram retiradas cerca de 750 pessoas, que puderam optar por se deslocar para território sob controlo ucraniano ou permanecer na zona russa --- para movimentar tropas e equipamento militar.

A trégua e a operação humanitária em Oleshky, no final de outubro, foram coordenadas com a mediação da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.