Melania Trump pede cessar-fogo duradouro entre Rússia e Ucrânia

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, pediu esta quinta-feira um cessar-fogo "duradouro" na Ucrânia e sublinhou o papel dos presidentes russos e ucraniano na recente trégua humanitária em Oleshky, ocupada por Moscovo.

"Temos agora de mostrar a coragem que mostrámos em Oleshky para encontrar um terreno comum (...). Juntos, podemos construir algo mais duradouro do que apenas um cessar-fogo temporário", disse Melania Trump, numa conferência de imprensa após um encontro, na Casa Branca, com responsáveis ucranianos e russos envolvidos na trégua humanitária.

A mulher do Presidente Donald Trump manifestou esperança de que o exemplo de Oleshky "inspire mais paz".

"Toda a verdadeira mudança começa com uma pequena faísca," comentou.

Melania Trump salientou que o cessar-fogo em Oleshky "não teria sido possível" sem os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"A sua cooperação estabelece um precedente significativo para o avanço da paz na região", sublinhou.

Segundo o negociador ucraniano, David Arakhamia, este cessar-fogo permite "criar uma dinâmica em que ambos os lados aprendem estes pequenos mecanismos que permitem, concretamente, preservar a paz".

"Em nome do Presidente Putin e do povo da Federação Russa, gostaríamos de agradecer à primeira-dama Melania Trump pelo seu papel excecional na situação humanitária em Oleshky", afirmou, por seu lado, o enviado russo Kirill Dmitriev.

A trégua, que durou seis dias e terminou na noite de domingo, permitiu a retirada de residentes desta cidade situada na linha da frente na região de Kherson, com acesso minado e sob fogo cruzado de drones russos e ucranianos, que a deixaram durante meses com graves carências.

Estima-se que 2.000 pessoas permanecessem em Oleshky quando a trégua temporária entrou em vigor a 27 de outubro. Foi-lhes oferecida a escolha de sair para territórios controlados pela Ucrânia ou Rússia, ou permanecer na cidade com alimentos e suprimentos médicos reabastecidos.

As autoridades ucranianas não disseram quantos residentes foram retirados de Oleshky e restringiram detalhes da sua rota para proteger os que permaneceram e salvaguardar futuras missões humanitárias. Melania Trump afirmou nas redes sociais que o comboio humanitário poderia retirar em segurança mais de 750 pessoas.

Este é o cessar-fogo mais longo desde o início da invasão russa em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Nem Kiev nem Moscovo reportaram quaisquer violações do acordo, ao contrário de outros cessar-fogos parciais, incluindo durante a Páscoa Ortodoxa.