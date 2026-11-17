Os Emirados Árabes Unidos anunciaram hoje o envio de cerca de 216 toneladas de vestuário de inverno e outros bens de ajuda humanitária destinados à população palestiniana na Faixa de Gaza.

Um total de 35 camiões transportou 216 toneladas de ajuda, distribuídas por três comboios, incluindo vestuário de inverno, tendas, artigos destinados a famílias e alimentos, em resposta à grave crise económica e social no enclave palestiniano, informou a agência de notícias dos Emirados WAM.

A ajuda destina-se sobretudo a crianças e famílias palestinianas afetadas pela ofensiva lançada por Israel na sequência dos ataques de 07 de outubro de 2023, que provocou, até à data, cerca de 75 mil mortos.

O objetivo é atenuar os efeitos das baixas temperaturas durante o rigoroso inverno.

Com a chegada destes comboios, o número total de camiões de ajuda humanitária que entraram na Faixa de Gaza no âmbito das operações de assistência conduzidas pelas autoridades dos Emirados ascende a 14.866 desde o início da ofensiva, há mais de três anos.

Na segunda-feira, chegou também ao porto egípcio de El Arish outro navio com 4.300 toneladas de ajuda humanitária destinada à Faixa de Gaza.

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 10 de outubro de 2025, Israel matou mais de 1.600 palestinianos na Faixa de Gaza e feriu 5.850, no âmbito de uma ofensiva que está a ser investigada pela justiça internacional por suspeitas de genocídio, devido à destruição em larga escala provocada no território e à morte de mais de 74.600 palestinianos desde outubro de 2023.