A política tem ciclos, há momentos para chegar, governar, construir e, inevitavelmente, sair. Reconhecer cada um deles é uma demonstração de responsabilidade, maturidade democrática e respeito pelas instituições.

A entrevista de Pedro Calado ao Diário de Notícias levou-me a refletir sobre a forma como os políticos encaram o poder e percebem que ninguém é dono dos cargos que ocupa.

A política não é uma propriedade pessoal. É uma missão temporária, confiada pelas pessoas através do voto, que deve ser exercida com dedicação e consciência de que estamos apenas de passagem pelas instituições.

Quem assume funções públicas deve querer deixar uma marca, transformar, melhorar e construir. Mas deve também compreender que o seu tempo não é infinito e que existem novos ciclos, ideias e pessoas com legitimidade para assumir responsabilidades.

O exercício de cargos públicos não pode tornar-se um objetivo em si mesmo. O poder não é um estatuto, nem a permanência numa função pode ser mais importante do que a missão que justificou a nossa entrada.

Um político mede-se também pela forma como entra, exerce funções e sai. Saber sair não significa desistir ou apagar o trabalho realizado. Significa compreender que as instituições são maiores do que as pessoas e que a democracia precisa de renovação, alternância e espaço para novas lideranças.

Também no poder local esta reflexão faz sentido. Uma Câmara Municipal não pertence a quem a governa, pertence à população. Um presidente deve cumprir o mandato, concretizar o seu programa e trabalhar pelo território, sabendo que a legitimidade democrática se renova através da vontade dos eleitores.

No Porto Santo, precisamos de uma cultura política com menos personalização e dependência de pessoas, e mais valorização das instituições, dos projetos e dos resultados. Não podemos viver presos ao passado, nem permitir que as diferenças entre quem esteve, quem está e quem poderá vir a estar condicionem o futuro da nossa terra.

Cada geração política tem a sua responsabilidade, uns iniciam caminhos, outros dão-lhes continuidade, corrigem opções ou abrem oportunidades. O importante é que o Porto Santo avance, sem ficar condicionado por disputas que pouco acrescentam à vida dos porto-santenses.

A política deve ser feita com ambição e humildade, convicção e respeito por quem pensa diferente, sempre com a consciência de que nenhum cargo dura para sempre.

As pessoas passam. As instituições ficam. Os mandatos terminam, mas a terra continua e os desafios não desaparecem com a saída de um presidente ou governante.

A política deve ser um compromisso de serviço público, não uma carreira de permanência obrigatória.

Saber chegar é importante. Saber governar é uma responsabilidade. Mas saber sair, no momento certo e com dignidade, é também uma demonstração de grandeza democrática.