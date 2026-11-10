Colégio de Santa Teresinha encerrado esta quarta-feira

O Colégio de Santa Teresinha vai estar encerrado esta quarta-feira, devido ao mau tempo e na sequência da passagem da depressão Charles pela Madeira.

O estabelecimento de ensino já informou os encarregados de educação. “Tendo em conta as recomendações emanadas pela Protecção Civil e a vulnerabilidade da localização do edifício, amanhã, dia 11 de Novembro, o Colégio de Santa Teresinha estará encerrado, no sentido de salvaguardar a segurança de todas as nossas crianças e comunidade educativa”.

O Colégio de Santa Teresinha fica localizado na Rua Pedro José de Ornelas, na Pena, zona do Funchal que sofreu de forma mais intensa noutras intempéries.

O Governo Regional decidiu decretar o encerramento das escolas na manhã desta quarta-feira, até às 13 horas. Mas neste caso, o Colégio de Santa Teresinha opta por encerrar o seu edifício ao longo de todo o dia.