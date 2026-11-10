Web Summit cancelada na quarta-feira

A organização da Web Summit anunciou hoje que o segundo dia do evento, quarta-feira, não se irá realizar, respeitando as orientações dadas pelo Governo devido ao mau tempo.

"A Web Summit irá, naturalmente, respeitar as orientações do Governo e, em conformidade, o segundo dia (quarta-feira, 11 de novembro), não se realizará", informa a organização ao final do dia, depois de vários pedidos de informação da Lusa durante a tarde.

A Web Summit termina na quinta-feira, na Feira Internacional de Lisboa e no Meo Arena, em Lisboa.