O papel das artes na transformação da sociedade, os desafios da inteligência artificial na criação contemporânea e a importância da educação artística vão estar no centro de mais uma edição do ciclo 'Literatura e Sociedade', promovido pelo Grupo de Amigos do Teatro (GATO), nos dias 28 de Novembro e 5 de Dezembro, na Quinta Magnólia – Centro Cultural.

Inspirada no espectáculo 'Alice no País do... Teatro', uma produção do GATO, esta edição propõe dois sábados de reflexão e debate em torno da imaginação, da identidade, do património cultural e das novas tecnologias, cruzando diferentes áreas do conhecimento e reunindo especialistas ligados à cultura, à educação, à investigação, à psicologia e às artes performativas.

O programa pretende ir além da dimensão artística, assumindo também uma vertente educativa, através da aproximação às escolas e aos professores. Nesse sentido, a iniciativa constitui uma oportunidade de formação e actualização para a comunidade educativa, estando validada com 13 horas para efeitos de progressão na carreira docente, mediante inscrição na plataforma INTERAGIR.

Entre os convidados figuram Luísa Paolinelli, investigadora e professora da Universidade da Madeira, Paula Erra e Élvio Camacho, nomes ligados ao teatro madeirense, Henrique Amoedo, director artístico do projecto Dançando com a Diferença, João Nuno Freitas, especialista em património documental, Cristina Jesus, psicóloga, e Ester Vieira, referência histórica da inclusão através da arte na Madeira.

A inteligência artificial e o impacto das novas tecnologias nos processos criativos e educativos serão igualmente abordados por João Camacho, João Gonçalves e José Miguel Sousa, num programa que procura confrontar diferentes perspectivas sobre os desafios que a inovação tecnológica coloca à cultura e à educação.

Ao longo dos dois encontros, os participantes serão convidados a debater o potencial transformador das artes, a preservação da memória cultural, a construção da identidade através das narrativas e os caminhos da educação artística. A iniciativa culminará com uma conversa dedicada aos bastidores de 'Alice no País do... Teatro', proporcionando uma oportunidade para conhecer o processo criativo que conduziu da ideia à concretização do espectáculo.

Com entrada livre e aberta ao público em geral, o ciclo 'Literatura e Sociedade' volta, assim, a apostar no diálogo entre criação artística, conhecimento e cidadania, reforçando a ligação entre artistas, professores, alunos e comunidade e afirmando o teatro como espaço de aprendizagem, partilha e construção colectiva.