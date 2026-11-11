Rotunda da Quinta Magnólia condicionada

A circulação rodoviária na Rotunda da Quinta Magnólia, no Funchal, encontra-se condicionada, depois de o estado do pavimento ter-se deteriorado - o que obrigou à colocação de barreiras de protecção e sinalização.

As imagens recolhidas no local mostram parte da rotunda delimitada por grades metálicas e fitas de sinalização, numa altura em que a chuva intensa associada à depressão Charles continua a afectar a Madeira.

A situação já tinha sido noticiada pelo DIÁRIO na passada segunda-feira, quando foram identificados danos no pavimento da rotunda, provocados pela rotura de um colector de águas pluviais.

Chuva intensa provoca danos no pavimento da Rotunda da Quinta Magnólia A irregularidade no pavimento da Rotunda da Quinta Magnólia, no Funchal, que está a provocar constrangimentos à circulação automóvel, foi causada pelo rompimento do colector de águas pluviais, na sequência da chuva intensa registada durante o fim-de-semana.

Na altura, a Câmara Municipal do Funchal explicou que o sistema não tinha conseguido suportar o excesso de caudal provocado pela forte precipitação do fim-de-semana, originando o levantamento do pavimento.

A autarquia anunciou então uma vistoria técnica para avaliar os estragos e preparar a intervenção necessária, tendo também avançado com o desvio do caudal para percursos alternativos.