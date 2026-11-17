Jimmy Silva fecha época com vitória na Taça da Madeira de Enduro
Piloto do Clube Caniço Riders – SOMEQ venceu a última prova, disputada nas serras da Calheta, e garantiu também o triunfo final na categoria de Elites
Jimmy Silva terminou a época regional de enduro em grande plano, ao vencer a 4.ª Taça da Madeira de Enduro / Mini-Enduro, disputada no passado fim de semana nas serras da Calheta. O piloto do Clube Caniço Riders – SOMEQ não só dominou a última corrida do calendário, como assegurou a vitória final na Taça da Madeira, na categoria de Elites.
A prova marcou o regresso da competição 'Sandokan', organizada pelo Ciclo Madeira Clube Desportivo, que teve pela frente o desafio adicional de recuperar e preparar os trilhos depois das depressões meteorológicas que afectaram a Região nas últimas semanas. Um trabalho que permitiu reunir cerca de meia centena de participantes num percurso de aproximadamente 30 quilómetros, composto por seis especiais cronometradas.
O sol e as temperaturas amenas que acompanharam o fim de semana proporcionaram condições favoráveis à competição, permitindo aos pilotos desfrutar dos trilhos e à organização concretizar a derradeira jornada da temporada.
Na classificação absoluta, Jimmy Silva confirmou a superioridade, deixando Vítor Pinto (AD Galomar / FACCO) na segunda posição e Mário Costa (CDR Prazeres / Calheta Viva) no terceiro lugar.
Entre os destaques esteve também Constança Fernandes, do Clube Caniço Riders – SOMEQ, única atleta feminina em prova. A competir na categoria de Sub-17, voltou a evidenciar resiliência e regularidade perante um percurso exigente.
A última jornada consagrou ainda os vencedores das restantes categorias. Bruno Mota (Motacycles LTD Racing Team) triunfou em Open E Masculino; Luís Rodrigues (Clube Caniço Riders – SOMEQ) em E Master 50 Masculino; José Gonçalves (Ciclo Madeira Clube Desportivo) em E Master 30 Masculino; Abel Carreiro (Ciclo Madeira Clube Desportivo) em E Elite Masculino; e Martim Almada, individual, em Open S23/Experts.
Nos restantes escalões, os primeiros lugares foram conquistados por Nélio Sousa (Clube Caniço Riders – SOMEQ), em Master 50; Emanuel Alves (Clube Caniço Riders – SOMEQ), em Master 40; Ivo Faustino (AD Galomar / FACCO), em Master 30; Francisco Henriques (Clube Caniço Riders – SOMEQ), em Sub-13; João Camacho (CS Marítimo / Mina Cabeleireiros), em Sub-15; Leonel Conceição (AD Galomar / FACCO), em Sub-17; Francisco Ferreira (Clube Caniço Riders – SOMEQ), em Sub-19; e João Rodrigues (Ciclo Madeira Clube Desportivo), em Sub-23.
No balanço colectivo da temporada, o Clube Caniço Riders – SOMEQ também saiu vencedor. O triunfo na última corrida permitiu-lhe ultrapassar a AD Galomar / FACCO e conquistar a Taça da Madeira de Enduro por equipas, ficando o Ciclo Madeira Clube Desportivo na terceira posição.