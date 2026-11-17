A transformação da sociedade pode começar com uma ideia, uma escolha ou um gesto no quotidiano. Foi a partir desta premissa que Rodrigo Neves, aluno do 12.º ano, desafiou os colegas a reflectirem sobre o papel dos jovens na construção do futuro, durante o workshop 'O que posso fazer hoje para transformar o mundo?', realizado na manhã desta terça-feira no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Estudante.

A iniciativa, promovida pela Coordenação das Actividades de Complemento e Enriquecimento Curricular (CACEC), decorreu na Sala de Conferências Dr. Jorge Moreira de Sousa e procurou dar voz aos estudantes, estimulando o pensamento crítico, o debate e a participação cívica.

Na sessão, Rodrigo Neves colocou em cima da mesa um conjunto de preocupações que atravessam a realidade juvenil, desde a pressão social às dificuldades no acesso à habitação, passando pela desinformação, a falta de participação cívica e as incertezas em relação ao futuro. Questões que serviram de ponto de partida para uma reflexão colectiva sobre a capacidade de intervenção dos jovens e a responsabilidade individual na mudança da sociedade.

Mais do que uma sessão expositiva, o encontro apostou na participação directa dos alunos. Organizados em grupos, os participantes debateram os problemas identificados e foram convidados a transformar preocupações em propostas concretas, procurando perceber de que forma podem intervir no contexto escolar, na comunidade e na sociedade.

Num segundo momento, os porta-vozes dos diferentes grupos partilharam as conclusões dos trabalhos, dando a conhecer perspectivas, ideias e soluções distintas para desafios comuns. A diversidade das intervenções evidenciou diferentes formas de encarar os problemas e de encontrar caminhos para lhes dar resposta.

Coube a Rodrigo Neves encerrar a sessão, com uma síntese das principais reflexões e propostas apresentadas, reforçando a importância de os jovens não se limitarem a observar a realidade, mas assumirem uma posição activa na sua transformação.

O workshop assinalou, assim, o Dia Internacional do Estudante com uma mensagem centrada na cidadania e na capacidade de intervenção das novas gerações: a mudança não depende apenas de grandes decisões ou gestos extraordinários, podendo começar nas pequenas atitudes e escolhas de cada dia.