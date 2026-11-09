Nova Deli acorda sob névoa tóxica após Diwali agravar crise sazonal da poluição

Uma espessa camada de poluição cobriu a capital da Índia hoje, depois de fogo de artifício ter iluminado o céu de Nova Deli durante as celebrações do Diwali, o Festival das Luzes.

A utilização de foguetes elevou ainda mais os níveis de poluição, já perigosamente elevados, e intensificou a crise sazonal de qualidade do ar que todos os anos assola a cidade.

Apesar das restrições ao fogo de artifício, os habitantes de Nova Deli celebraram o festival hindu das luzes usando foguetes na noite de domingo, libertando fumo e material particulado fino para a atmosfera.

Na manhã de hoje, o Índice de Qualidade do Ar ultrapassou os 350 em vários pontos da capital, atingindo a categoria "severa" e representando riscos significativos para a saúde.

As estações de monitorização por toda a cidade registaram níveis igualmente alarmantes, enquanto a visibilidade se deteriorava, com uma névoa cinzenta a cobrir ruas e edifícios altos.

Em outubro, o Supremo Tribunal da Índia tentou limitar a poluição causada pelo Diwali, restringindo os fogos de artifício convencionais e permitindo apenas os chamados "fogos de artifício ecológicos", aprovados em condições específicas, durante janelas de três horas no sábado e no domingo.

Embora estes foguetes produzam menos emissões, não estão isentos de poluição e também libertam material particulado e outros poluentes, agravando a qualidade do ar, que já é perigosa na cidade.

New Delhi woke to thick smog on Monday, November 9, after Diwali fireworks added to severe seasonal air pollution. https://t.co/fICD1LXlww — The Independent (@Independent) November 9, 2026

Nova Deli e a área metropolitana, que alberga mais de 30 milhões de pessoas, figuram regularmente entre as zonas mais poluídas do mundo durante o inverno.

A poluição agrava-se quando os fogos de artifício do Diwali coincidem com o clima mais frio e com o fumo proveniente da queima de resíduos agrícolas nos estados vizinhos de Punjab e Haryana.

Após a colheita do arroz, os agricultores costumam queimar os restos das culturas para preparar o solo para a próxima cultura. O fumo é levado pelo vento em direção a Nova Deli, somando-se à poluição gerada por veículos, indústrias, poeiras de obras e outras fontes locais.

Diwali night pushed Delhi into a pollution nightmare, with an Air Quality Index hitting an insane 2,518. Firecrackers blanketed the capital in thick, toxic smog, raising serious health alarms. https://t.co/YUxcq6IGOH — Massimo (@Rainmaker1973) November 9, 2026

O problema torna-se particularmente grave entre o final de outubro e novembro, quando as temperaturas mais baixas, a baixa velocidade do vento e a estagnação atmosférica impedem a dispersão dos poluentes.

O resultado é uma densa neblina que pode permanecer sobre a capital e as áreas vizinhas durante vários dias.

As autoridades de Nova Deli implementaram uma série de medidas para conter a poluição, incluindo restrições às atividades de construção e à utilização de geradores a diesel, e o poder judicial procurou limitar o uso de fogos de artifício.

As medidas não têm, porém, sido suficientes para impedir o regresso de níveis severos de poluição todos os anos.

Os ambientalistas afirmam que são necessárias soluções a longo prazo, como energia mais limpa e controlos mais rigorosos sobre as emissões dos veículos, para evitar a crise anual.