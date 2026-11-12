Quinteto de Sopros da OCM apresenta concerto no Hospício

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresenta, no próximo sábado, 14 de Novembro, pelas 18 horas, um concerto de música de câmara pelo Quinteto de Sopros “Solistas OCM”, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, conhecida como Hospício, no Funchal.

O programa divide-se em duas partes e percorre obras de dois dos mais conhecidos compositores russos do século XIX. A primeira é dedicada a Modest Mussorgsky, com Quadros de uma Exposição, composição originalmente escrita para piano, em 1874, e que ganhou projecção internacional através da transcrição orquestral de Maurice Ravel, realizada em 1922.

A obra inspira-se numa exposição de pinturas e aguarelas do arquitecto e artista Viktor Hartmann, amigo de Mussorgsky. O ciclo de peças evoca um percurso imaginário pelas obras expostas, intercalado por Promenade, uma peça de transição cujo título significa "passeio".

Na segunda parte, o quinteto interpreta a Suite de O Quebra-Nozes, op. 71a, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky. A selecção reúne oito peças orquestrais retiradas do célebre bailado homónimo, composto e estreado em 1892, e que se tornou uma das obras mais populares do repertório clássico.

O agrupamento é composto por Epsie Claire Thompson, na flauta, Mikhail Sgimorin, no oboé, Francisco Loreto, no clarinete, Décio Escórcio, no fagote, e Péter Víg, na trompa.

O concerto realiza-se na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, instituição constituída em 23 de Março de 1877 para preservar e administrar o legado do Hospício, fundado em 1853 para o tratamento de doentes pulmonares. A Fundação mantém a memória da Imperatriz D. Amélia de Leuchtenberg e da sua filha, a Princesa D. Maria Amélia.

Os bilhetes têm o custo de 20 euros, com descontos para crianças e jovens até aos 25 anos. Podem ser adquiridos na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas, na Rua dos Ferreiros, de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 18 horas, ou no próprio local do concerto, a partir das 17 horas de sábado.

No âmbito da vertente formativa e pedagógica da OCM, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório têm entrada livre, mediante apresentação do cartão de estudante e sujeita à disponibilidade de lugares.