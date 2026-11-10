Filipe Ramos mantém filho de Cristiano Ronaldo nos convocados dos sub-17

Cristiano dos Santos, filho do antigo capitão da seleção portuguesa, manteve-se hoje entre os convocados do selecionador Filipe Ramos para a qualificação para o Europeu de 2027 do escalão, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A lista dos 20 convocados para a primeira ronda de qualificação só foi divulgada hoje, véspera do primeiro jogo, frente a Andorra, que, entretanto, foi adiado para quinta-feira devido à previsão de mau tempo, mantendo o jogador do Al Nassr, poucos dias depois de o seu pai ter renunciado à equipa das 'quinas'.

O avançado, que conta quatro internacionalizações pela seleção de sub-15 (três golos) e nove pela de sub-16 (dois), pode estrear-se em jogos oficiais na formação de sub-17, em que Portugal recebe o Grupo 6 da primeira fase, no qual vai defrontar Andorra, Bulgária e Sérvia.

A equipa das 'quinas', três vezes campeã no escalão, além dos quatro títulos ainda em sub-16, falhou a fase final este ano, na qual defenderia o cetro conquistado em 2025, quando venceu também o Campeonato do Mundo de sub-17.

Nessa fase de apuramento, com o quarto e último lugar do Grupo A2, só com derrotas, a seleção de sub-17 despromoveu a de sub-19 para a Liga B no apuramento para o Europeu de 2028 desse escalão.

Agora, Portugal procura um dos dois primeiros lugares do agrupamento para avançar para a segunda fase da Liga A, na qual as 26 apuradas vão ser distribuídas por sete grupos, com os vencedores a juntarem-se à anfitriã Estónia na fase final.

O FC Porto é o clube mais representado entre os 'eleitos' de Filipe Ramos, com cinco jogadores, seguido de Benfica e Sporting de Braga, com quatro cada, e Sporting, com três.

Após o jogo com os andorrenhos, a equipa das 'quinas' volta a jogar, na Cidade do Futebol, em Oeiras, frente à Bulgária, no sábado, e à Sérvia, na terça-feira.