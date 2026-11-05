PSD questiona proposta do JPP de 40 milhões para a ligação marítima

Na sua intervenção, Jaime Filipe Ramos, deputado do PSD, questionou ainda a proposta do JPP para inscrever 40 milhões de euros no Orçamento do Estado para 2027, destinados à ligação marítima entre a Madeira e o continente.

O social-democrata manifestou dúvidas sobre a existência de um acordo escrito com uma empresa para assegurar a operação, questionando como pode o JPP defender que a ligação está garantida e, simultaneamente, exigir que o Estado disponibilize 40 milhões de euros para o próximo ano.

"Tem ou não tem um acordo?", perguntou, considerando que o partido tem apresentado posições contraditórias sobre o assunto. Jaime Filipe Ramos afirmou estar à espera de esclarecimentos e de conhecer os documentos que sustentam o alegado entendimento.

O deputado garantiu que o PSD está disponível para defender a responsabilidade do Estado no financiamento da ligação marítima, mas rejeitou que o tema seja tratado, nas suas palavras, com base em informações contraditórias ou naquilo que classificou como "mentira".

Na mesma intervenção, Jaime Filipe Ramos considerou que o Orçamento do Estado para 2027 ainda não contempla todas as matérias importantes para a Madeira. Entre as áreas que apontou como insuficientemente esclarecidas estão o apoio aos meios aéreos de combate aos incêndios, o financiamento da Universidade da Madeira e a capacidade de intervenção da Região em matérias de transportes e infraestruturas.