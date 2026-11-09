Sustentabilidade e envelhecimento activo juntam seniores portugueses e polacos

O projecto europeu 'From Numbers to Climate' chegou à Madeira com várias iniciativas promovidas pela ARTE.M – Associação Artística e Cultural da Madeira, em colaboração com a SocioHabita Funchal e a fundação polaca Fundacja Inthinknity. Vários participantes, madeirenses e polacos, participaram em actividades que combinaram matemática, educação ambiental, expressão artística, gastronomia e bem-estar.

No centro dos desafios estiveram a matemática e as alterações climáticas, com os participantes a serem desafiados a interpretar dados, resolver problemas e reflectir sobre o impacto ambiental dos hábitos quotidianos. Nesse sentido, foram realizados jogos educativos, percursos de descoberta e desafios interactivos.

Além disso, o Centro Comunitário de São Gonçalo, gerido pela SocioHabita Funchal, acolheu uma iniciativa gastronómica, que deu a conhecer o pão de casa e a sopa de trigo aos seniores estrangeiros. "A iniciativa proporcionou momentos de convívio e partilha de conhecimentos, utilizando a gastronomia como instrumento de aproximação cultural e valorização das tradições locais", assume a organização.

Quanto à componente artística, foi fomentada com actividades de pintura, colagem e arteterapia orientadas para a criatividade, a comunicação e a expressão emocional.

A iniciativa contou também com a colaboração do Art Center Caravel, da UMAR Madeira e da VegMadeira, envolvendo diferentes estruturas culturais, sociais e comunitárias da Região.