Lucros da Caixa Geral de Depósitos crescem 2,5% para 1.434 milhões euros até Setembro

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou um lucro de 1.434 milhões de euros de Janeiro a Setembro, mais 2,5% do que no mesmo período de 2025, segundo os resultados hoje divulgados pelo banco público.

Na conferência de imprensa de apresentação de resultados dos nove primeiros meses do ano, na nova sede da CGD, no Parque das Nações, Lisboa, o presidente executivo, Paulo Macedo, referiu que o volume de negócios cresceu 7%, observando-se neste período "um dos maiores crescimentos da Caixa relativamente à sua atividade com as empresas e as famílias", e um recorde no crédito à habitação.