Em junho de 2025, Eduardo Jesus anunciou que o Governo Regional queria entregar a privados a gestão dos percursos pedestres. Dias depois, na Assembleia, garantiu que os privados os geririam com a mesma exigência do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN). Estou confuso: se a exigência do IFCN era a referência mor do Secretário, o que ganharia a Madeira com a entrega da exploração? Infelizmente, esta não é a única vulgaridade grosseira desta Secretaria, seja sobre as levadas, seja mesmo sobre o turismo regional em geral.

É verdade que as receitas totais do turismo cresceram quase 300% em 15 anos. Também é verdade que o RevPAR cresceu mais de 250% no mesmo período. Será mesmo que o Governo Regional está convencido de que estes resultados são obra sua? Talvez esteja. Parece mesmo que está. É por isso que não quer saber nada de Planeamento. Nunca quis! O Programa de Ordenamento Turístico é de 2017. A última Conta Satélite retrata a Madeira de 2019, quando ainda ninguém tinha ouvido falar de confinamentos. E a estratégia do Turismo acaba em 2027 e foi apresentada em dezembro de 2021. Entretanto, mudou tudo a um ritmo alucinante. Todos estes instrumentos estão quase na época do paleolítico moderno. Que turismo quer ter nos próximos 20 anos, onde cabe mais turismo, com que meios, com que investimento, em que mercados, como acomodar a pressão turística com a população da Região. Nada, nada e nada. Não sabemos nada! Não se debate nada! É a chamada gestão do “achismo”.

Mas, sem sair do contexto desse conceito popular de planeamento, voltemos às levadas. Em 2024, Portugal retirou a candidatura das levadas a Património Mundial. O parecer da UNESCO dizia que as oito levadas escolhidas representavam mal a complexidade da rede de transporte de água e alertava para o peso excessivo que o turismo podia vir a ter na sua gestão. Tiramos alguma lição? Não me parece, e ninguém parece preocupado com este falhanço, como se ele não fosse o sinal mais evidente do amadorismo e mediocridade estratégica que envolve a gestão do turismo e a preservação do ambiente. O governo regional, pensou com os pés, e colocou a mesma personalidade a acumular a gestão do turismo com a proteção da natureza: entre um telefonema de um ambientalista e a pressão do setor empresarial, seja aéreo ou hoteleiro, é óbvio que o responsável pede ao empresário que aguarde porque está a discutir com o investigador ambiental a época de nidificação da freira-da-Madeira. Deve ser por esta consideração, que a resposta à UNESCO foi lançar um programa, de elevada complexidade, para distribuir entradas nas levadas de meia em meia hora e assim gerir filas e parques de estacionamento na Laurissilva. O governo montou, assim, um produto comercial em torno dos trilhos e das levadas. Mas qual a estrutura que assegura a resposta a este desiderato? Criou a organização e os recursos para isso? Veja-se este exemplo: no dia 6 de novembro, o IFCN já tinha anunciado que os trilhos classificados fechariam no domingo por mau tempo. O DIÁRIO entrou no SIMplifica, fez uma reserva para esse domingo e recebeu um documento para pagamento. É difícil encontrar melhor retrato do amadorismo com que se está a tratar este património.

Em outubro de 2024, eram três euros em sete percursos. Em 2026, a taxa geral passou para quatro euros e meio. A partir de abril de 2027, o Governo anuncia sete euros e meio na generalidade dos trilhos, quinze, em quatro dos mais conhecidos, e dezoito na travessia do Areeiro e na rede do Rabaçal. O Governo diz que quer financiar a conservação e distribuir melhor a procura. São razões legitimas, mas é preciso bastante mais clareza e planeamento. Com 2,4 milhões de visitantes, com as novas tarifas, este produto passa a gerar mais de 20 milhões de euros/ano. O amadorismo não cabe nestes resultados! A Região precisa das levadas como o seu mais valioso património natural. A sua preservação e exploração também exige conhecimento, planeamento e bom senso. O valor deste património é a sua condição ambiental e paisagística: é a água que ainda corre, a floresta frondosa que as abriga e a paisagem que se abre a cada curva. Mas, é também a segurança, o conforto e a organização. Sem isso, não há taxa que cole!