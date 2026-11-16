A sétima edição do Madeira Ladies Open reúne 60 tenistas de 29 países, na Quinta Magnólia, numa edição que fica marcada pela participação, pela primeira vez, de duas atletas madeirenses na prova: Madalena Fernandes e Francisca Marote.

Francisca Jorge lidera no quadro principal do Madeira Ladies Open Francisca Jorge, primeira cabeça-de-série e 241.ª classificada do ranking mundial, lidera a representação portuguesa no quadro principal de singulares da 7.ª edição do Madeira Ladies Open, que conta com mais cinco tenistas lusas.

A competição internacional de ténis feminino, organizada pela Associação de Ténis da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, integra provas de singulares e pares e decorre até domingo.

Na apresentação da iniciativa, a vereadora com o pelouro do Desporto, Helena Leal, destacou a presença das duas atletas regionais, considerando que o seu percurso constitui um exemplo de "superação e perseverança" para as novas gerações.

A autarca sublinhou ainda a importância do torneio para a promoção do ténis e para a projecção da Madeira enquanto destino desportivo e turístico. Helena Leal recordou, a este propósito, as distinções atribuídas ao Funchal em 2026 como Destino Desportivo do Ano e Cidade Amiga do Desporto, reafirmando o compromisso do Município em continuar a apoiar a prova e a actividade da Associação de Ténis da Madeira.