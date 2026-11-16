Francisca Jorge lidera no quadro principal do Madeira Ladies Open
Francisca Jorge, primeira cabeça-de-série e 241.ª classificada do ranking mundial, lidera a representação portuguesa no quadro principal de singulares da 7.ª edição do Madeira Ladies Open, que conta com mais cinco tenistas lusas.
O sorteio decorreu esta segunda-feira, ficando definido que a tenista portuguesa vai defrontar a espanhola Maria Martinez Vaquero, 498.ª do ranking mundial. A irmã, Matilde Jorge, 249.ª da hierarquia, aguarda ainda pela conclusão da fase de qualificação para conhecer a adversária.
As restantes portuguesas têm pela frente os seguintes encontros: Angelina Voloshchuk (338.ª) defronta a polaca Weronika Ewald (373.ª); Milana Ivantsiv (1248.ª) joga com a neerlandesa Arantxa Rus (280.ª); Gabriela Agra Amorim mede forças com a espanhola Charo Esquiva Banuls (426.ª), enquanto Beatriz Castro terá pela frente uma adversária proveniente da qualificação.
A fase de acesso ao quadro principal ficou marcada pela eliminação da madeirense Madalena Fernandes, derrotada pela espanhola Alba Rey Garcia, por 6-2 e 6-1. Foram ainda conhecidos vários nomes das tenistas apuradas, ficando por concluir dois encontros, interrompidos pela chuva: entre as italianas Valentina Losciale e Carlotta Moccia e entre a ucraniana Polina Isakova e a francesa Dune Vaissaud.
Na variante de pares, a representação portuguesa conta com quatro duplas. Madalena Fernandes e Beatriz Angelico defrontam a britânica Mia Wainwright e a irlandesa Kate Gardiner; Beatriz Castro e Madalena Sousa jogam com a ucraniana Polina Isakova e a belga Katarina Kujovic; Gabriela Agra Amorim e Milana Ivantsiv enfrentam as terceiras cabeças-de-série, a britânica Esther Adeshina e a italiana Camilla Zanolini. Giulia Pereira de Aguiar, que fará dupla com a finlandesa Ella Haavisto, terá pela frente a espanhola Charo Esquiva Banuls e a sueca Nellie Taraba Wallberg.
Madeirenses distinguidas na apresentação
A apresentação oficial da 7.ª edição do Madeira Ladies Open decorreu também esta tarde, com a presença de representantes da organização, da Associação de Ténis da Madeira, da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e da Direcção Regional do Desporto.
Na ocasião, a Associação de Ténis da Madeira distinguiu duas atletas madeirenses: Francisca Marote, pela estreia profissional no Madeira Ladies Open, e Madalena Fernandes, pelo terceiro lugar alcançado no Tennis Europe Junior Masters de sub-16, disputado em Monte Carlo, no passado mês de Outubro.