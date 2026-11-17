O consumo de eletricidade e as emissões de carbono anuais ligadas a cada um dos mega centros de dados dos Estados Unidos rivaliza com os de alguns estados, indica um estudo da Universidade de Harvard.

O trabalho fornece uma das primeiras estimativas da utilização de eletricidade e das emissões de dióxido de carbono (CO2, que muito contribui para o aquecimento global) pelas instalações destes grandes centros, que "suportam serviços como computação em nuvem, treino de grandes modelos de linguagem e distribuição global de ferramentas de inteligência artificial".

Num comunicado da Escola de Saúde Pública T.H. Chan da universidade norte-americana, que liderou a investigação juntamente com a Harvard Data Science Initiative, os investigadores assinalam que atualmente a necessidade de eletricidade e as emissões de carbono relacionadas com os centros de dados são provavelmente muito mais elevadas do que eram durante o período do estudo, entre maio de 2024 e abril de 2025.

Nesse período, as estimativas mais elevadas do consumo anual de eletricidade para cada instalação estavam próximas "do consumo anual de eletricidade (dos estados norte-americanos) de Indiana, Michigan e Tennessee".

O estudo, publicado hoje na revista científica Nature Sustainability, refere que a eletricidade que alimenta os mega 'data centers' é gerada principalmente por combustíveis fósseis, sobretudo gás natural, que no período estudado "produziu 25,7 milhões de toneladas métricas de CO2", destacando tratar-se de "uma quantidade duas a três vezes superior a uma estimativa anterior".

"Os centros de dados estão a crescer muito rapidamente, impulsionados em grande parte pela IA, e as decisões sobre onde construí-los e como alimentá-los estão a ser tomadas agora. Mas há muito pouca informação sobre a pegada ambiental ao nível da instalação", refere Gianluca Guidi, o autor principal do estudo, citado no comunicado, acrescentando que o trabalho "ajuda a preencher essa lacuna."

Segundo Francesca Dominici, diretora da Harvard Data Science Initiative e autora correspondente, "as decisões sobre onde serão instalados e como serão alimentados os centros de dados são críticas em termos ambientais e de saúde pública, e devem ser tomadas com base em dados fiáveis".

Para o estudo, os investigadores utilizaram imagens de satélite e organizaram uma lista de 403 mega centros de dados nos Estados Unidos, tendo calculado o consumo anual de eletricidade para cada instalação, considerando vários cenários operacionais.

Depois, recorreram a dados da Agência de Proteção Ambiental (EPA) para atribuir os valores das emissões de carbono a cada instalação com base na composição das centrais elétricas da sua rede regional.

Descobriram que aproximadamente 54% da eletricidade que alimentava os 'data centers' tinha sido gerada por combustíveis fósseis (38% por gás natural e 15% por carvão) e que cerca de um quarto da mesma era de redes elétricas regionais mais poluentes do que a média.

Observaram também diferenças regionais consideráveis, tendo encontrado muitas das instalações concentradas em zonas dos Estados Unidos onde a eletricidade é gerada principalmente por centrais termoelétricas a carvão.

A insuficiência de dados disponíveis para analisar todos os mega centros nos EUA e o facto de a informação não permitir diferenciar entre a energia utilizada para operações de uso geral e a relacionada com IA, são vistos pelos autores como limitações do trabalho.

Também notam que o estudo não mede diretamente os efeitos na saúde associados às instalações, mas indicam que planeiam abordar o assunto em futuras investigações, considerando Francesca Dominici que "quantificar os impactos na saúde é um próximo passo importante".

"Primeiro, o dióxido de carbono é um motor das alterações climáticas, que afetam a saúde através de ondas de calor, do fumo de incêndios florestais, inundações e outras vias. Em segundo lugar, as centrais elétricas que utilizam combustíveis fósseis nas redes regionais utilizadas também libertam outros poluentes, como partículas finas, óxido de azoto e dióxido de enxofre, que estão diretamente ligados a doenças cardíacas e pulmonares e à morte prematura", explicou.

"Assim, quando os centros de dados dependem muito de eletricidade gerada por combustíveis fósseis, as pessoas que vivem perto e a favor do vento das centrais elétricas podem ter problemas de saúde, mesmo que estejam longe dos 'data centers'", acrescentou.

Vários países já aprovaram ou estão a preparar legislação sobre instalação de centros de dados, grandes consumidores de energia e de água, tendo a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, dito no início do mês que Portugal deverá ter em breve uma lei.

Segundo a governante, o ministério que tutela está a trabalhar nas questões das despesas de ligação à rede dos 'data centers' ou da disponibilidade de energia renovável e se produz ou não essa energia.

Maria da Graça Carvalho explicou aos jornalistas não ser necessário que as empresas produzam elas mesmas a energia, mas que terão de usar energia renovável, e que, no caso do uso de água, tem de haver essa água disponível.

Para avançar, os projetos dos centros de dados terão também de ter uma Declaração de Impacto Ambiental positiva.

O estudo de Harvard é divulgado quando está a decorrer em Antália, na Turquia, a 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31), que reúne até dia 20 representantes de quase 200 países.