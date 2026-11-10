Onde cabe tanta hostilidade?

Há dias partilharam comigo um vídeo do Francisco em palco nacional e confesso que não sei bem o que senti… Além da tristeza por ver aquilo numa das mais nobres instituições do país, senti um misto entre a vergonha alheia e a incompreensão perante tanto ódio.

Como não o conheço pessoalmente, dei por mim a pensar em como é possível que, apesar do estilo dos seus “donos” e mentores políticos, alguém se tenha transformado numa pessoa que grita, acusa, insinua, aponta o dedo e distribui suspeitas por tudo e por todos.

O tom é sempre urgente, zangado e definitivo. Ou se está com eles ou contra eles. Ou se é bom ou se é muito mau, desqualificado, incapaz e corrupto. E, curiosamente, e apesar do que vamos sabendo do que de menos bom e de muito mau se passa com eles, os bons parecem ser sempre os mesmos: eles próprios.

Neste estilo produzem-se vídeos, manchetes, posts e captura-se tempo de antena. E é só isso? São ou não capazes de produzir algo mais para a sociedade?

Se a corrupção é o problema, apresentem soluções: mecanismos eficazes de prevenção, melhores meios para a justiça funcionar e para permitir processos mais céleres e instituições capazes de avaliar e julgar em tempo útil.

Isso é política. A boa política. O resto, e quando não existe prova nem proposta de melhoria, corre o risco de ser apenas espetáculo e ofensa direta aos visados e suas famílias.

Por isso pergunto: não deve existir um limite de responsabilidade na forma como se exerce o direito à palavra?

Questiono isso porque julgo que podemos discordar profundamente sem perder o respeito pelos outros.

E pergunto: o que sente e diz uma mãe ao ver um filho, ainda que com supostas motivações e interesses políticos, aos gritos e a hostilizar de forma contínua pessoas e instituições?

Questiono isso porque tenho para mim que a opinião de uma mãe é sempre sensata e adequada e serve sempre de delimitação sobre o que se deve e o que não se deve fazer.

E pergunto: vale a pena a radicalização e o sucessivo levantar de suspeitas sobre outros?

Questiono isso porque considero que citar e enlamear o nome de outros sem provas nem consequências nada acrescenta de concreto ou benéfico além do espetáculo mediático alimentado pelo populismo e a manipulação.

A política pode e deve ter vozes incómodas. Pode e deve contar com a capacidade de levantar questões, de denunciar problemas e de confrontar o poder, mas precisa igualmente de factos, argumentos justos e de soluções.