Não tem sentido noticiar os animais de estimação dos governantes?

A notícia de que Apolo vai ser a nova mascote da Quinta Vigia, publicada pelo DIÁRIO no passado sábado, 14 de Novembro, motivou várias reacções nas redes sociais. Entre os comentários, houve quem ironizasse com a importância atribuída ao assunto, lembrando problemas como a inflação, a habitação, a mobilidade ou a saúde. “Grande notícia. Estou tão feliz por saber o nome da nova mascote que até esqueci a inflação”, escreveu uma leitora. Outro comentário foi igualmente irónico: “Finalmente uma óptima notícia para baixar os custos da habitação, resolver a mobilidade e melhorar o sistema de saúde”.

A notícia limitava-se a dar conta de um anúncio feito pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, durante uma iniciativa realizada no Porto Santo. Apolo, um exemplar do Podengo do Porto Santo, deverá passar a viver na residência oficial do Executivo madeirense, sucedendo à cadela Sissi, que morreu em Maio. Além da companhia, o animal terá a função de promover uma raça canina cujo processo de reconhecimento oficial está na fase final.

A discussão que se seguiu não é propriamente nova. Sempre que são divulgadas notícias sobre aspectos da vida pessoal dos governantes, sobretudo quando envolvem animais de estimação, surgem dúvidas sobre o seu interesse público. Para alguns leitores, são curiosidades que pouco acrescentam ao conhecimento dos problemas da sociedade. Outros acompanham-nas com interesse, independentemente da sua posição política.

Mas será que noticiar os animais de estimação dos governantes é apenas uma forma de entretenimento, sem relevância jornalística? Ou haverá razões históricas, políticas e até científicas que justifiquem a atenção que lhes é dedicada?

Para responder à pergunta, recorremos ao arquivo do DIÁRIO, procurando antecedentes na Madeira, e à documentação histórica de instituições como a Casa Branca e o Governo britânico. Consultámos, igualmente, notícias publicadas por órgãos de comunicação internacionais e trabalhos académicos sobre a utilização dos animais de estimação na comunicação política.

A pesquisa permitiu identificar exemplos que atravessam diferentes épocas e regimes políticos, desde os presidentes dos Estados Unidos aos primeiros-ministros britânicos, passando por monarcas europeus e chefes de Estado asiáticos. Alguns destes animais tornaram-se tão conhecidos que chegaram a protagonizar episódios importantes da história política dos respectivos países.

Há, no entanto, uma distinção a fazer. Nem todos os acontecimentos relacionados com governantes têm a mesma importância, nem a presença de um animal numa residência oficial constitui, por si só, um assunto de grande interesse público. O que procurámos verificar foi se existe fundamento para atribuir relevância jornalística a estas notícias, para além da simples curiosidade.

Na Madeira, a resposta começa por encontrar-se no próprio arquivo do DIÁRIO.

Antes de Apolo houve Dama, Sissi e Chico

A Quinta Vigia não vai receber agora, pela primeira vez, um animal que desperta a atenção pública. Durante a presidência de Alberto João Jardim, a residência oficial do Governo Regional acolheu Dama, um gato que acompanhou o governante durante parte do seu longo percurso político.

A história do animal foi recordada pelo DIÁRIO em 8 de Agosto de 2018, numa publicação da página 40. Dama era apresentado como um dos gatos mais famosos da Madeira, precisamente por ter vivido na Quinta Vigia. Quando Alberto João Jardim deixou a presidência do Governo Regional, em Abril de 2015, o animal acompanhou-o.

Este pormenor ajuda a perceber uma diferença que nem sempre é evidente: há animais que pertencem aos governantes e outros que ficam associados às instituições onde vivem. No primeiro caso, acompanham normalmente os donos quando estes deixam os cargos. No segundo, podem permanecer nas residências oficiais, mesmo depois de mudarem os seus ocupantes.

Anos depois de Jardim abandonar a Quinta Vigia, a residência continuava a ter uma mascote. Desta vez, uma cadela chamada Sissi, associada a Miguel Albuquerque. O animal tornou-se conhecido de quem acompanhava a actividade do presidente do Governo Regional e a sua morte, aos 11 anos, foi noticiada pelo DIÁRIO em 30 de Maio deste ano.

A relação entre animais e instituições públicas também não se limita à presidência do Governo Regional.

Em 25 de Setembro de 2017, o DIÁRIO dedicou uma notícia ao gato Chico, acolhido pela Câmara Municipal de Machico. O animal tinha sido encontrado por funcionários municipais, numa manhã de Inverno, e acabou por se tornar uma presença conhecida nos serviços da autarquia.

Nessa mesma notícia, publicada na página 9, eram feitas referências à cadela Sissi, na Quinta Vigia, e ao pastor-alemão Asa, no Palácio de Belém, residência oficial do Presidente da República.

Estes antecedentes revelam que a presença de animais em instituições públicas já era notícia na Madeira muito antes do anúncio da chegada de Apolo. Também mostram que o interesse não se restringe aos animais dos governantes mais conhecidos, podendo estender-se aos que são acolhidos pelos próprios serviços públicos.

O novo habitante da Quinta Vigia apresenta, contudo, uma particularidade. Apolo é um Podengo do Porto Santo e a sua escolha foi expressamente associada à divulgação e valorização desta população canina.

De acordo com a informação divulgada pelo Governo Regional, a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária já emitiu parecer favorável ao reconhecimento da raça, faltando a apreciação do Clube Português de Canicultura. O projecto começou em 2019 e envolveu trabalhos de investigação e caracterização genética.

A confirmar-se o reconhecimento, o Podengo do Porto Santo será a primeira raça canina autóctone oficialmente reconhecida da Madeira. A iniciativa tem, por isso, uma dimensão que ultrapassa a vida privada do presidente do Governo Regional e se relaciona com a preservação de património genético e cultural.

Mas a associação de animais à imagem dos governantes tem uma história bastante mais antiga e, em alguns países, consequências políticas que vão muito além da promoção de uma raça.

O cão que entrou na história dos Estados Unidos

Foto fxva.com

Em Setembro de 1944, os Estados Unidos estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial e Franklin D. Roosevelt preparava-se para disputar mais uma eleição presidencial. O presidente foi acusado pelos seus adversários políticos de ter utilizado um navio da Marinha para ir buscar Fala, o seu terrier escocês, alegadamente esquecido numa viagem às ilhas Aleutas.

Roosevelt aproveitou um discurso transmitido pela rádio para responder à acusação. Em vez de se limitar a negar o episódio, recorreu ao humor e afirmou que o cão, ao contrário dele e da família, se sentia ofendido com os ataques.

O discurso, que ficou conhecido como Fala Speech, entrou para a história da comunicação política norte-americana. A referência ao animal permitiu ao presidente responder aos adversários num registo pessoal e bem-humorado, desviando a discussão da acusação inicial para a relação afectiva com o cão.

Fala já era conhecido dos norte-americanos, aparecendo frequentemente em fotografias e reportagens sobre a vida na Casa Branca. A sua popularidade foi de tal ordem que, décadas depois, acabou representado numa estátua junto à de Roosevelt, no memorial dedicado ao presidente, em Washington.

O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos recorda que Fala é o único animal de estimação presidencial homenageado dessa forma naquele monumento. A escultura foi concebida precisamente para representar a dimensão humana de Roosevelt, para além da sua actividade política.

O episódio não ficou isolado.

Foto yahoo.com

Oito anos depois, em 1952, Richard Nixon, então candidato à vice-presidência dos Estados Unidos, enfrentava acusações relacionadas com o financiamento das suas actividades políticas. Num discurso televisivo destinado a responder à polémica, Nixon referiu um presente recebido pela família: um cocker spaniel chamado Checkers.

O candidato garantiu que, independentemente das críticas, a família não devolveria o cão, pelo afecto que as filhas lhe tinham. A intervenção ficou conhecida como Checkers Speech e tornou-se um dos episódios mais estudados da comunicação política televisiva norte-americana.

Um trabalho académico publicado em 2015, da autoria de John Llewellyn, analisa precisamente a relação entre os discursos de Roosevelt e Nixon. O investigador considera que os dois episódios demonstram como referências aparentemente banais à vida familiar podem ser utilizadas para produzir uma resposta emocional a problemas políticos.

Nestes casos, os animais não foram notícia apenas por viverem com governantes. Fizeram parte de acontecimentos políticos que continuam a ser estudados muitas décadas depois.

A tradição manteve-se na Casa Branca. Entre os exemplos mais recentes encontram-se Bo e Sunny, os cães-de-água portugueses da família de Barack Obama, que apareceram em fotografias oficiais, iniciativas públicas e conteúdos divulgados pela presidência norte-americana.

A atenção dedicada a estes animais não é, portanto, um fenómeno recente nem exclusivo das redes sociais.

O gato que já conheceu seis primeiros-ministros

No Reino Unido, a história de Larry apresenta características diferentes.

O gato chegou à residência oficial do primeiro-ministro, em Downing Street, a 15 de Fevereiro de 2011, proveniente de um centro de acolhimento de animais. David Cameron era então o chefe do Governo britânico.

Larry recebeu o título de Chief Mouser to the Cabinet Office, que pode ser traduzido como responsável pela caça aos ratos nos serviços do Governo. A designação, embora invulgar, consta da apresentação oficial do animal feita pelas autoridades britânicas.

Foto pbc.com

Desde então, Larry atravessou sucessivas mudanças políticas. Em Fevereiro deste ano, quando completou 15 anos em Downing Street, a agência Associated Press assinalou que o gato já tinha convivido com seis primeiros-ministros.

A sua presença tornou-se habitual nas reportagens sobre acontecimentos políticos britânicos. Não raras vezes, os fotógrafos que aguardam a chegada de governantes ou dirigentes estrangeiros acabam por registar as movimentações do animal à porta da residência oficial.

Ao contrário de Dama, que acompanhou Alberto João Jardim quando este deixou a presidência do Governo Regional da Madeira, Larry permaneceu no mesmo local, independentemente das mudanças de Governo.

Esta continuidade transformou-o num símbolo da própria instituição, mais do que de qualquer primeiro-ministro. A Associated Press chegou a destacar o seu papel na projecção da imagem britânica, associando-o ao conceito de soft power, a capacidade de um país exercer influência através da atracção e da simpatia, em vez da imposição.

Não se trata de afirmar que um gato determina relações internacionais. O que o caso demonstra é que um animal pode adquirir notoriedade pública e contribuir para a imagem de uma instituição, mesmo sem estar directamente associado à comunicação de um governante.

Na monarquia britânica, os cães da rainha Isabel II constituem outro exemplo. Os corgis acompanharam a soberana durante grande parte da vida e tornaram-se um dos elementos mais reconhecíveis da sua imagem pública. A ligação foi tão duradoura que estes animais passaram a integrar representações populares e institucionais do reinado.

Foto hin.be

Também aqui, aquilo que poderia ser considerado um simples gosto pessoal acabou por adquirir uma dimensão histórica.

Quando os animais entram na diplomacia

Foto asiaone.com

Há situações em que a importância política dos animais é ainda mais evidente, sobretudo quando são utilizados como presentes entre chefes de Estado.

Em 2018, o dirigente norte-coreano Kim Jong-un ofereceu dois cães da raça Pungsan ao presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na sequência de uma cimeira entre os dois países.

Os animais, chamados Songgang e Gomi, foram apresentados como símbolos da aproximação diplomática entre as duas Coreias, num período de contactos políticos particularmente importantes.

A história ganhou novo desenvolvimento quando Moon deixou a presidência. Surgiu então uma disputa sobre a responsabilidade pela manutenção dos cães, uma vez que tinham sido recebidos durante o exercício de funções oficiais.

A questão deixou de ser apenas saber quem cuidaria dos animais. Passou também por determinar as responsabilidades associadas a uma oferta diplomática recebida por um chefe de Estado.

Foto lemonde

Em França, a chegada de Nemo ao Palácio do Eliseu, em 2017, também teve repercussão na imprensa. O cão foi adoptado por Emmanuel Macron e pela mulher, Brigitte, num abrigo de animais.

Três anos depois, Nemo protagonizou uma campanha de sensibilização contra o abandono de animais, associando a sua notoriedade a uma causa pública.

São exemplos diferentes, mas que ajudam a compreender como os animais de estimação podem desempenhar funções que ultrapassam a companhia aos seus donos. Uns tornam-se símbolos diplomáticos, outros participam em campanhas de sensibilização e outros ainda acabam por representar a continuidade das instituições.

A imprensa internacional acompanha regularmente estes episódios, incluindo jornais de referência e agências noticiosas. A relevância que lhes é atribuída não significa que sejam colocados ao nível das grandes decisões políticas, mas demonstra que fazem parte da informação sobre o funcionamento e a representação pública do poder.

A ciência política também estuda os animais dos governantes

A importância dos animais na comunicação política não se limita aos exemplos históricos. Existem investigações académicas que procuram perceber por que razão os governantes os mostram publicamente e quais os efeitos dessa exposição.

Em 2012, quatro investigadores norte-americanos — Forrest Maltzman, James H. Lebovic, Elizabeth N. Saunders e Emma Furth — publicaram, na revista PS: Political Science & Politics, da Cambridge University Press, um estudo intitulado Unleashing Presidential Power: The Politics of Pets in the White House.

A investigação recorreu a documentação histórica, análise teórica e métodos estatísticos para estudar a utilização pública dos animais de estimação pelos presidentes dos Estados Unidos.

Uma das conclusões é particularmente interessante: os presidentes não expõem os seus cães da mesma forma em todos os momentos políticos.

Segundo os investigadores, os animais tendem a surgir mais frequentemente em períodos de guerra ou de escândalo político, enquanto a sua exposição pública é menos comum em fases de dificuldades económicas.

Os autores interpretam estes resultados como indício de que os governantes avaliam as circunstâncias em que a presença dos animais pode contribuir para a sua comunicação pública.

Isto não significa que todas as fotografias de um presidente com um cão façam parte de uma estratégia deliberada. Significa que, quando analisado ao longo do tempo, o recurso aos animais apresenta padrões que podem ser relacionados com o contexto político.

Outro estudo, publicado em Março de 2025, procurou perceber o efeito da presença de cães nas publicações de políticos nas redes sociais.

A investigação, assinada por Jennifer Hoewe, Diana Zulli, Phillip Arceneaux e Amber Lusvardi, foi publicada no Journal of Information Technology & Politics, sob o título Political Pets: The Pawsitive Effect of Dogs in Politicians' Social Media Posts.

Os investigadores realizaram dois estudos com estudantes universitários norte-americanos, incluindo uma experiência destinada a avaliar as reacções a publicações de políticos acompanhadas por cães.

Os resultados indicaram que a presença dos animais favoreceu uma maior sensação de proximidade com os políticos, melhorou a avaliação das publicações e aumentou as intenções declaradas de voto nos participantes.

O fenómeno está relacionado com aquilo que a investigação em comunicação designa por relações parassociais: a sensação de familiaridade ou proximidade que uma pessoa desenvolve relativamente a uma figura pública, mesmo sem existir uma relação pessoal entre ambas.

Um governante que aparece acompanhado por um cão pode, assim, ser percepcionado de forma diferente daquele que surge exclusivamente em actos oficiais ou intervenções políticas.

Contudo, é importante não exagerar o alcance destas conclusões. O estudo foi realizado com estudantes universitários norte-americanos e os resultados não demonstram que a presença de um animal faça ganhar eleições, nem que produza os mesmos efeitos em todos os países e circunstâncias.

Demonstram, isso sim, que existe uma relação susceptível de ser estudada cientificamente entre a exposição dos animais, a imagem dos políticos e as reacções do público.

Mas há outra investigação que nos aproxima ainda mais da discussão suscitada pela notícia sobre Apolo.

Publicada em 2023, na revista European Journal of Humour Research, a investigação The Cute and the Fluffy: Pets, Humour and Personalisation in Political Communication analisou quatro casos da Bielorrússia, Estónia, Eslováquia e Espanha.

Os autores estudaram a forma como a divulgação de imagens de políticos com os seus animais desencadeou comentários humorísticos, críticas e memes nas redes sociais.

Uma das conclusões é que a tentativa de apresentar os políticos de maneira mais próxima e pessoal nem sempre produz os resultados pretendidos. A imagem de um governante com um animal pode despertar simpatia, mas também servir de pretexto para críticas à sua actividade política.

Os investigadores mostram que o público se apropria dessas imagens e lhes atribui significados que escapam ao controlo de quem as divulga.

É precisamente o que se pode verificar em parte das reacções à notícia do DIÁRIO. Os comentários sobre a inflação, a habitação ou a saúde não discutem propriamente o cão ou a raça a que pertence. Utilizam a notícia para manifestar descontentamento com outras questões políticas e sociais.

A comparação não permite concluir que Miguel Albuquerque tenha anunciado a chegada de Apolo com o propósito de melhorar a sua imagem. Não existem elementos que sustentem essa afirmação. Permite, no entanto, perceber que as reacções dos leitores correspondem a um fenómeno já identificado e analisado na investigação académica.

Uma notícia ligeira pode ter interesse público?

A questão que deu origem a esta verificação tem ainda uma dimensão propriamente jornalística.

A importância de um acontecimento não depende apenas das consequências imediatas que produz na vida das pessoas. A notoriedade dos protagonistas, a proximidade com os leitores, a novidade, o interesse humano e a ligação a instituições públicas são também critérios utilizados na selecção das notícias.

Nem todos estes critérios têm o mesmo peso e a sua aplicação depende das circunstâncias concretas.

Uma decisão sobre impostos, por exemplo, pode afectar directamente milhares de famílias e justificar um destaque muito superior ao anúncio da chegada de um cão à residência oficial de um governante, da Quinta Vigia ou de São Bento. Mas a existência de assuntos mais importantes não retira, por si só, interesse jornalístico a acontecimentos de menor dimensão.

Também não é indiferente que o animal pertença a uma pessoa desconhecida ou a alguém que exerce funções públicas. Neste último caso, a sua presença pode relacionar-se com a imagem do titular do cargo - Albuquerque, a actividade da instituição ou iniciativas de natureza cultural e social.

No caso de Apolo, há ainda uma circunstância que merece ser considerada. O presidente do Governo Regional anunciou a escolha de um animal de uma raça associada ao Porto Santo, precisamente quando decorre o processo para o seu reconhecimento oficial.

A divulgação do Podengo do Porto Santo foi apresentada pelo próprio governante como uma das finalidades da presença do cão na Quinta Vigia. É, por isso, uma informação com uma componente institucional e cultural identificável, para além da curiosidade sobre o novo animal de estimação.

Isso não obriga qualquer órgão de comunicação social a publicar a notícia, nem determina o destaque que lhe deve atribuir. Essas continuam a ser decisões editoriais, tomadas em função da actualidade e da relevância dos restantes acontecimentos.

Da mesma forma, noticiar a chegada de uma mascote não significa aceitar os objectivos de comunicação de um governante ou deixar de acompanhar os problemas da habitação, da saúde ou da economia, como, aliás, será facilmente constatável para quem lê o DIÁRIO.

O que os exemplos históricos e os estudos académicos permitem demonstrar é que a relação entre animais e governantes constitui um fenómeno com significado político, social e mediático, reconhecido e estudado em diferentes países.

Na Madeira, os antecedentes de Dama, Sissi e Chico mostram que esta atenção também não começou com Apolo. Nos Estados Unidos, Fala e Checkers chegaram a desempenhar papéis relevantes em momentos decisivos da comunicação política. No Reino Unido, Larry tornou-se um símbolo de continuidade institucional. Noutros países, os animais participaram em iniciativas de sensibilização ou assumiram significado diplomático.

Pelo exposto, a afirmação de que as notícias sobre animais de estimação dos governantes têm interesse jornalístico, político e histórico encontra sustentação nos factos e na investigação consultada, sendo avaliada como verdadeira. Isso não significa que todas as notícias sobre mascotes sejam igualmente relevantes, nem que mereçam o mesmo espaço ou destaque. Significa apenas que não podem ser consideradas desprovidas de interesse jornalístico pelo simples facto de terem como protagonistas animais de estimação.

Araras da Quinta Vigia, fotografadas em 2015, foto Rui Silva/ASPress