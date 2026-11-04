Vitória democrata reacende debate sobre construção de centros de dados para IA

A vitória dos democratas nas eleições intercalares dos Estados Unidos reacendeu o debate sobre os centros de dados dedicados à inteligência artificial (IA), levando Elon Musk a ironizar sobre a derrota dos candidatos republicanos que apoiou financeiramente.

Perante a vaga democrata que garantiu o controlo das duas câmaras do Congresso norte-americano, o homem mais rico do mundo mostrou-se preocupado com a possibilidade de serem impostas restrições à construção de centros de dados dedicados à inteligência artificial.

A Alphabet (Google) anunciou a construção de vários centros de dados no estado, enquanto Elon Musk, que gastou somas avultadas em apoio ao campo republicano, transferiu para o Texas as sedes das suas principais empresas: Tesla, SpaceX e X.

"Tenho a sensação de que a interferência dos meus lasers espaciais nas eleições não funcionou desta vez", brincou o fundador da SpaceX, após, entre outros resultados, a derrota de Ken Paxton, o candidato que apoiava para o Senado pelo Texas.

"Os centros de dados no espaço parecem agora particularmente atraentes", comentou Musk na rede social X.

No final de uma campanha marcada, entre outros temas, pelo debate em torno da instalação de centros de dados, Donald Trump depara-se agora com uma pesada derrota política por parte dos eleitores norte-americanos, que entregaram ao Partido Democrata o controlo das duas câmaras do Congresso.

O campo do presidente perdeu importantes bastiões, como o Texas, onde os cargos de senador e governador passaram para responsáveis democratas favoráveis a uma maior supervisão dos centros de dados.

"É necessário estabelecer imediatamente uma moratória sobre os centros de dados", defendia Gina Hinojosa, advogada que derrotou o governador cessante Greg Abbott, num dos compromissos da sua campanha.

Abbott tinha afirmado, em 2025, querer transformar o Texas no "centro nevrálgico do desenvolvimento da IA", antes de moderar a sua posição devido ao crescente descontentamento da população.

Hinojosa defende igualmente o fim das isenções fiscais concedidas ao setor, posição partilhada por James Talarico, eleito senador pelo Texas na terça-feira.

As eleições neste estado do sul dos EUA, historicamente conservador, foram descritas por muitos analistas como decisivas para o futuro das infraestruturas ligadas à inteligência artificial.

Graças à abundância de energia e a um enquadramento regulamentar favorável, o Texas deverá concentrar, em 2028, cerca de 30% da procura nacional de energia elétrica destinada à IA, que deverá aumentar fortemente, segundo estimativas da Bloom Energy.

Wall Street deve a sua impressionante valorização dos últimos anos ao entusiasmo em torno do advento da inteligência artificial. Contudo, os investidores mostram-se cada vez mais exigentes quanto à rentabilidade desta tecnologia dispendiosa e preocupados com os obstáculos ao seu desenvolvimento.

Nas negociações antes da abertura de Wall Street, as valorizações gigantes tecnológicas Microsoft, Google e Amazon recuaram cerca de 1%, enquanto a SpaceX registou uma queda de 5%.

"Tendo em conta a dimensão da vitória democrata" e dos referendos que apelam à restrição dos centros de dados, dado que os eleitores votam tanto em candidatos como em medidas locais durante estas eleições, "os políticos que querem conservar os seus empregos terão de ter em conta estas mensagens", considerou na rede social X Jim Bianco, analista da Bianco Research.

Os especialistas concordam que o impacto será mais significativo a nível estadual, destacando o papel crucial dos governadores.

A democrata Keisha Lance Bottoms, recentemente eleita governadora da Geórgia, "defendeu um congelamento temporário, à escala estadual, da construção de novos centros de dados, bem como medidas para assegurar que os grandes consumidores suportem os custos associados às suas infraestruturas", recordou Stephen Innes, analista da SPI Asset Management.

Também Amy Acton, eleita governadora do Ohio, prometeu impor regras mais rigorosas ao setor.