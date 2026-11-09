Praga de mosquitos em Santa Luzia continuava sem estar debelada em 2005

A 9 de Novembro de 2005, o DIÁRIO noticiava que a praga de mosquitos que afectava a zona de Santa Luzia, no Funchal, ainda não estava debelada.

Na notícia, era dado conta dos esforços das autoridades para travar a proliferação dos insectos e impedir que a situação se alastrasse a outras zonas da cidade.

Na altura, o vereador da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro do Ambiente, Costa Neves, garantia que a situação permanecia circunscrita à zona de Santa Luzia, sem sinais de expansão para outras áreas.

O combate à praga envolvia brigadas diárias de desinfestação, numa acção articulada entre os serviços municipais, os bombeiros e a Direcção Regional de Planeamento e Saúde Pública. As equipas concentravam-se sobretudo na limpeza de arruamentos, sarjetas e terrenos incultos, procurando eliminar os locais propícios à acumulação de água, considerados favoráveis ao desenvolvimento dos mosquitos.

A notícia referia ainda que estava a ser estudada a possibilidade de contratar uma empresa regional especializada em desinfestação, de forma a prolongar as operações de combate aos insectos e evitar o reaparecimento do problema.

Apesar de afastar cenários de alarme, Costa Neves sublinhava que a situação não estava resolvida, mas apenas controlada e circunscrita a uma área. As temperaturas mais baixas, habituais naquela altura do ano, eram apontadas como um possível aliado das equipas no combate à proliferação dos mosquitos.