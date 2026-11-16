Governo quer gestão sustentável de atuns tropicais e reforço de combate à pesca ilegal

O Governo pretende progressos na gestão sustentável dos atuns tropicais e avanços no combate à pesca ilegal, disse hoje o ministro da Agricultura e Mar num encontro internacional sobre a pesca de atum no Atlântico.

"Espero, em particular, progressos na gestão sustentável dos atuns tropicais, recursos de grande importância económica e social para muitas das nossas frotas e comunidades costeiras. Espero também avanços no reforço das medidas de controlo e no combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, em particular que as regras sejam aplicáveis de forma justa e transparente a todas as partes contratantes", disse José Manuel Fernandes.

O ministro da Agriculta e Mar falava hoje na abertura da 25.ª reunião extraordinária da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT, na sigla inglesa), em Vilamoura, no distrito de Faro, que junta mais de 600 representantes de cerca de 50 partes contratantes e cooperantes.

Durante oito dias, até 23 de novembro, serão discutidas e tomadas decisões sobre os limites globais de captura de várias espécies e sobre medidas ligadas à gestão e conservação de 'stocks', que para Portugal "têm também uma importância relevante", sublinhou o governante.

Esta organização regional de pesca é responsável pela gestão das populações de peixes migradores, como os atuns, que "constituem um recurso estratégico para a atividade pesqueira nacional", considerou José Manuel Fernandes.

O ministro destacou a importância dos tunídeos "para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira" e para as armações localizadas ao largo da costa do Algarve, que "representam um património económico, social e cultural que importa preservar".

O Estado português mantém um "compromisso com uma gestão responsável, assente na melhor evidência científica, na transparência e na responsabilidade partilhada", garantiu o ministro.

"Sem recursos sustentáveis, não há futuro para os pescadores, para as empresas nem para as regiões costeiras que deles dependem", defendeu José Manuel Fernandes.

O ministro da Agricultura e Mar manifestou-se confiante de que serão alcançadas "soluções equilibradas e ambiciosas", através do "diálogo construtivo, do compromisso e do sentido de responsabilidade".

Na mesma data em que se comemora o Dia Nacional do Mar, o governante frisou que é preciso reafirmar "a responsabilidade coletiva na proteção e utilização sustentável dos recursos marinhos".

"As alterações climáticas estão a modificar a distribuição e a capacidade de reprodução das espécies marinhas. Ao mesmo tempo, cresce a procura de alimentos saudáveis de origem aquática. Neste contexto, o reforço do sistema multilateral de governação das pescas deve ser uma prioridade estratégica", sustentou.

Este ano, as principais discussões da reunião extraordinária da ICAAT incidem sobre o atum-albacora e o atum-patudo (atuns tropicais), a redução das capturas de espadarte no Mediterrâneo e os tubarões.