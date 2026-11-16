Funchal volta a receber elite europeia de águas abertas

A Madeira prepara-se para voltar a ser palco de uma grande jornada internacional de águas abertas. O Funchal recebe, a 4 de setembro de 2027, a segunda etapa da Taça da Europa da modalidade, numa organização integrada no calendário oficial da European Aquatics, que volta assim a colocar a Região na rota dos grandes desafios da natação europeia.

O anúncio foi feito hoje pela European Aquatics, aquando da divulgação do calendário competitivo para 2027. A competição será disputada em quatro etapas, entre março e outubro, arrancando em Eilat, Israel, a 14 de março. Depois da passagem pelo Funchal, o circuito prossegue em Barcelona, Espanha, a 18 de setembro, antes de terminar em Protaras, no Chipre, a 2 de outubro.

A escolha da Madeira representa mais do que o regresso de uma competição europeia à Região. É também o reconhecimento da capacidade organizativa e das condições naturais que o arquipélago oferece para acolher provas internacionais de águas abertas, numa disciplina que tem encontrado no mar madeirense um cenário de excelência.

O historial da Região nesta vertente fala por si. Em novembro de 2015, o Funchal acolheu uma prova de 10 quilómetros da Taça da Europa LEN, integrada no Madeira Island International Swim Marathon. Mais recentemente, em dezembro de 2023, a Madeira elevou ainda mais a fasquia ao receber a etapa final da Taça do Mundo de águas abertas da World Aquatics, reunindo alguns dos melhores especialistas mundiais.

Em setembro de 2027, o desafio regressa agora à dimensão europeia, com os melhores nadadores do continente a encontrarem no Funchal mais uma oportunidade para medir forças. Será igualmente uma ocasião privilegiada para os representantes portugueses competirem em casa, perante o seu público, num palco internacional e diante de uma concorrência de elevado nível.

Com o mar como cenário e a experiência organizativa como cartão de visita, a Madeira volta a afirmar-se no mapa das grandes águas abertas.