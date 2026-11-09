Funchal recebe sessão de esclarecimento sobre estudar no estrangeiro

A Information Planet Madeira vai promover, no próximo dia 18 de Novembro, um Open Day dedicado às oportunidades de estudar no estrangeiro. A iniciativa decorre entre as 14 e as 18 horas, no escritório da empresa, situado no Espaço CoWork Funchal, na Rua das Mercês, 41.

A sessão destina-se a estudantes e famílias que pretendam conhecer as opções para frequentar licenciaturas ou mestrados fora de Portugal e esclarecer dúvidas sobre cursos, universidades, requisitos de admissão, prazos de candidatura, propinas, custo de vida, alojamento e apoios financeiros.

Durante o encontro, os participantes poderão receber aconselhamento gratuito e personalizado de uma consultora da Information Planet Madeira.

"Esta é uma altura fundamental para quem pretende iniciar os seus estudos no estrangeiro em Setembro do próximo ano", afirma Frederica Costa, consultora da empresa, que considera que existem oportunidades internacionais acessíveis aos estudantes portugueses, incluindo países com propinas gratuitas.

Presente na Região desde 2016, a Information Planet Madeira afirma já ter apoiado mais de 500 estudantes madeirenses na concretização de projectos de estudo no estrangeiro, em destinos como o Reino Unido, Países Baixos, Dinamarca, Chéquia, Espanha, Austrália e Irlanda.

A participação no Open Day requer inscrição, que pode ser efectuada através do portal da Information Planet, em www.informationplanet.pt.