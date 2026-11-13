Cão atropelado no Caminho dos Pretos
Animal foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e encaminhado para uma clínica veterinária
Um cão que terá sido vítima de atropelamento foi socorrido esta manhã pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, no Caminho dos Pretos.
Para o socorro animal, os bombeiros mobilizaram uma viatura e dois operacionais.
Após a assistência no local, o animal foi encaminhado para uma clínica veterinária.
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