CMF alerta para interrupção do abastecimento de água na zona do Caminho do Terço

A Câmara Municipal do Funchal informa que, na quinta-feira, 12 de Novembro, devido a uma intervenção inadiável na rede de distribuição de água, será necessário interromper o fornecimento na zona do Caminho do terço, Santa Maria Maior.

A interrupção terá início pelas 09h30 e uma duração estimada de 7 horas.

Serão afectadas as seguintes zonas em Santa Maria Maior: Caminho do Terço; Entrada 13 do Caminho do Terço; Rua Alto do Faial; Caminho do Palheiro; Impasse 1 do Caminho do Palheiro; Beco da Sociedade; Rua da Pedra Sina; Entrada da Pedra Sina; Caminho do Pasto; Rampa do Caminho do Pasto; Beco do Pasto; Azinhaga do Pasto; Ladeira do Farrobo de Baixo; Vereda do Farrobo de Baixo; Travessa da Quinta do Pasto e Rua Conde Carvalhal



A CMF revela que "foram adoptadas medidas para minimizar o número de consumidores afectados e a duração da intervenção, encontrando-se igualmente reorganizado o trânsito na zona".