Sindicato convoca trabalhadores para protesto contra preços da habitação no Funchal

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) apela à participação dos trabalhadores na concentração pelo direito à habitação, marcada para 14 de Novembro, às 11 horas, na Rua Fernão de Ornelas, em frente à loja Feira dos Tecidos, no Funchal.

A estrutura sindical manifesta solidariedade para com o movimento Porta a Porta e considera que o acesso a uma habitação condigna está cada vez mais distante das possibilidades económicas de muitos trabalhadores, em particular dos mais jovens.

Num comunicado divulgado ontem, o sindicato destaca a evolução dos preços na Região Autónoma da Madeira, referindo que, em Outubro, o valor mediano das casas atingiu os 3.779 euros por metro quadrado, mais 4,2% do que no mesmo mês do ano anterior.

O STFPSSRA considera que a subida dos preços e das rendas coloca muitas famílias numa situação de vulnerabilidade, dificulta a concretização de projectos de vida autónomos e transforma um direito fundamental num privilégio.

A estrutura sindical atribui o agravamento da situação a políticas que, na sua perspectiva, favorecem a especulação imobiliária e os interesses económicos em detrimento das necessidades dos residentes. Critica também o Governo Regional, que acusa de não apresentar respostas eficazes para garantir o acesso à habitação.

O sindicato defende a adopção urgente de políticas públicas que coloquem o direito à habitação acima dos interesses económicos e assegurem soluções para trabalhadores, jovens e famílias madeirenses.

Na convocatória, recorda o artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa, que consagra o direito de todos a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.