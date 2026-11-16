O perigo de usar óculos muito sujos
Usar óculos todos os dias é um hábito comum, mas já pensou no que acumulam ao longo do dia? Em contacto constante com a pele, o suor e as mãos, as armações e as lentes transformam-se num foco de gordura e microrganismos que muitas vezes ignoramos.
Quando a limpeza é descurada, estes microrganismos podem transitar para as mãos e para a sensível zona periocular, desencadeando uma série de problemas de saúde.
Entre os sintomas e patologias mais frequentes associados a óculos sujos encontram-se comichão e ardor, provocando um desconforto persistente na zona ocular; olhos vermelhos e irritação, que são sinais de inflamação na pele à volta dos olhos e nas pálpebras; e conjuntivite, uma infeção ocular que surge quando os micróbios conseguem penetrar diretamente no olho.
Então, como devemos cuidar dos nossos óculos?
- Limpar os óculos todos os dias;
- Lavar as mãos antes de os limpar;
- Usar água e sabão neutro;
- Secar com um pano próprio e limpo;
- Limpar bem os aros e as lentes;
- Não partilhar os óculos com outras pessoas.
Óculos limpos ajudam a proteger os seus olhos.
A Óptica Alain Afflelou está disponível para ajudar a cuidar dos seus óculos.
Alain Afflelou Óptico
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