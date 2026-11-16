Zara Rojas chega à vitória no Meeting Internacional do Algarve

Zara Rojas esteve em destaque no encerramento do Meeting Internacional do Algarve, a nadadora do Clube Naval do Funchal venceu na Final A, com a marca de 26.73, os 50m Mariposa, e ficou ainda em 2.º nos 100m Mariposa, com o tempo de 1:00.49; e nos 100m Livres, ao fazer 57.17. A atleta tinha garantido ainda o melhor tempo nas eliminatórias (26.51) para os 50m Livres.

A par dos resultados alcançados por Zara Rojas a participação do Clube Naval do Funchal nos dois últimos dias do Meeting Internacional do Algarve ficou marcada pelo 3.º lugar na Final A dos 100m Costas (1:05.30) de Sofia Gomes, que ficou em 4.º lugar na Final A dos 200m Costas (2:22.94).

Nos masculinos, o Clube trouxe dois, 4.º lugares em Finais A — nos 100m Estilos (59.49) e nos 200m Estilos (2:09.10), conseguidos por Salvador Andrade. Jean Rojas garantiu dupla presença no top-5 absoluto, terminando em 5.º lugar na Final A dos 100m Livres (50.82) e repetindo o 5.º lugar na Final A dos 50m Livres (23.25). Sérgio Abreu alcançou o 5.º lugar na Final A dos 200m Livres com 1:53.99. Tiago Neves: Foi 5.º classificado na Final A dos 50m Costas, registando 26.64. João Rodrigues conquistou o 5.º lugar na Final A dos 50m Mariposa com a marca de 24.93.

Os atletas tiveram outras classificações de 8.os lugares no lote de finalistas A do clube e também nas Finais B e Eliminatórias (nonas, décimas e décimas primeiras posições).