Empresário José Enrique Rincón em liberdade condicional após cinco meses preso

O conhecido empresário venezuelano-italiano José Enrique Rincón, passou para o regime de liberdade condicional tendo saído da prisão de El Rodeo I, ficando sujeito a apresentações periódicas às autoridades, confirmou hoje a organização não governamental Foro Penal (FP).

A libertação ocorreu no passado sábado, 7 de novembro, um dia após a líder opositora María Corina Machado ter visitado as imediações do complexo penitenciário de El Rodeo I para acompanhar os familiares dos presos políticos e exigir a libertação dos detidos.

"O empresário José Enrique Rincón foi libertado no sábado sob medidas cautelares, após quase cinco meses na prisão", avançaram hoje fontes da direção do Foro Penal à Agência EFE, em Caracas, citadas pela imprensa venezuelana.

Apesar de ter passado à liberdade condicional, o empresário, que é também engenheiro civil, permanecerá sujeito ao processo penal em curso, estando obrigado a apresentar-se periodicamente a tribunal sempre que for notificado e mantendo-se proibido de sair da Venezuela.

Fundador do Grupo Lamar, uma das maiores empresas de produção e exportação de camarão do estado de Zúlia (noroeste), José Enrique Rincón, de 61 anos, encontrava-se detido desde 14 de junho, data em que regressou voluntariamente do Panamá para responder perante a justiça num processo instaurado no final de 2024.

As autoridades venezuelanas tinham acusado o empresário de alegada conspiração, traição à pátria e associação criminosa, processo que motivou a expropriação estatal dos ativos do Grupo Lamar, hoje geridas pela estatal Xia Caribe Mar C.A.

Após ser notificado da alteração da medida de coação, o empresário emitiu um comunicado sublinhando que o sucedido reforçou a determinação do grupo.

"Este episódio, longe de nos enfraquecer, tornou-nos mais fortes e mais comprometidos. Lembrou-nos de que o nosso propósito vai além do empresarial: aspiramos a continuar a contribuir para o desenvolvimento do país e para os objetivos que a Venezuela traçou na sua política externa", afirmou.

No documento, salienta ainda que "a recuperação dos ativos e operações do Grupo Lamar se encontra em curso de solução, tendo sido iniciadas as ações correspondentes para recuperar o controlo das empresas e bens na Venezuela".

A imprensa local dá conta ainda de que a intervenção estatal terá provocado uma redução superior a 90% na capacidade de exportação do grupo ao longo do último ano.

De acordo com o Foro Penal, em 26 de outubro de 2026, 322 pessoas estavam detidas por motivos políticos na Venezuela.

Segundo fontes da comunidade lusa local, entre os detidos por motivos políticos encontram-se quatro luso-venezuelanos, um dos quais em regime de prisão domiciliária.