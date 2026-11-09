Kiev de olhos postos em Abu Dhabi e nos drones russos

Representantes ucranianos e russos vão retomar o diálogo direto na terça-feira em Abu Dhabi, com mediação norte-americana, sob uma onda de pessimismo sobre o fim da guerra iniciada por Moscovo em fevereiro de 2022.

"Não espero nada das negociações", resumiu Inna Kolbasova, 50 anos, cujo filho regressou recentemente do cativeiro russo, em declarações à agência espanhola EFE.

As expectativas para a reunião de dois dias na capital dos Emirados Árabes Unidos são poucas, dado que as partes se têm mantido praticamente irredutíveis nas exigências, sobretudo territoriais.

Kiev quer voltar às fronteiras originais, o que implica a devolução da Crimeia anexada por Moscovo em 2014, enquanto a Rússia quer manter todo o território que reclama ter conquistado.

A resolução da guerra ordenada há quase cinco anos pelo líder russo, Vladimir Putin, não passa apenas por questões de soberania territorial e as reuniões em Abu Dhabi ocorrem num momento particular.

Por um lado, o "mediador" Donald Trump acaba de sofrer uma derrota estrondosa nas eleições intercalares de 03 de novembro.

E se a política externa do líder norte-americano já era errática, novas dúvidas se levantam quanto ao que se pode esperar de um Trump ferido politicamente, que tem sido mais condescendente com Putin do que apoiante da Ucrânia.

Por outro lado, e também em consequência das intercalares norte-americanas, a Europa tem sido mais assertiva na exigência de um papel na busca de uma solução para a guerra, pese embora as conhecidas dificuldades de consensos na União Europeia (UE).

Os europeus repetiram nos últimos dias que são eles que tomam decisões sobre a segurança da Europa, sobretudo depois de Trump ter anunciado "um grande acordo" sobre a Ucrânia e o próprio continente.

Mas, como questionam alguns, quem é que fala em nome dos europeus?

"Como podemos ver, eles [os europeus] ainda nem sequer conseguem decidir quem pode dialogar [com Moscovo] em seu nome", comentou Dmitri Peskov, o porta-voz de Putin.

As críticas não surgem apenas de Moscovo: a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, exigiu que a UE clarificasse quem fala em seu nome para deixar de dar a imagem de "pessoas totalmente desprovidas de credibilidade".

Trump também já se queixou de não saber a quem ligar na UE e fala-se mesmo numa "guerra de competências" em Bruxelas, além de iniciativas de Estados-membros que merecem críticas de outros Estados-membros.

Peskov insistiu hoje que o diálogo é a três e remeteu quaisquer contactos com europeus para canais próprios dos Estados Unidos e da Ucrânia, depois de França e UE terem anunciado que a Europa vai estar em Abu Dhabi.

O que se espera é que os principais parceiros europeus da Ucrânia estejam presentes como uma espécie de assessores de segurança dos ucranianos, embora não haja confirmação de que participem diretamente nos contactos.

Do lado da Ucrânia, as autoridades já alertaram que não se devem esperar resultados rápidos das negociações entre as delegações chefiadas pelo chefe dos serviços secretos ucranianos, Rustem Umerov, e por Vladimir Medinski, assessor de Putin.

O melhor resultado poderá ser um acordo para novas trocas de prisioneiros de guerra ou uma trégua local limitada, semelhante à recentemente observada na ocupada localidade ucraniana de Oleshky, em Kherson.

Para Kiev, uma solução para o pós-guerra tem de passar por garantias de segurança se a Rússia voltar a atacar o país, como fez em 2014, quando anexou a Crimeia, e repetiu em 2022, numa escala maior.

"O que importa é que esteja claro no papel [...]: se a Rússia começar [a atacar] novamente, o que acontecerá? Quem fará o quê, com que meios e quando", resumiu Zelensky.

A questão de Zelensky, mesmo que centrada na Ucrânia, está relacionada com a chamada arquitetura de segurança europeia, que muitos consideram que foi posta em causa com a invasão russa de 2022.

Até então, a NATO assegurava a defesa da Europa no pressuposto de uma Rússia relativamente previsível e ligada à economia europeia.

Moscovo tem insistido numa nova realidade e entre alguns europeus fala-se num exército da Europa face à imprevisibilidade de Trump, mas a derrota nas intercalares norte-americanas poderá alterar os dados.

"Está completamente claro: a Europa não precisa de uma nova arquitetura de segurança, como a Rússia nos quer fazer crer, mas sim, simplesmente, do restabelecimento da arquitetura de segurança existente", declarou hoje o chefe da diplomacia alemã.

Como constitutivos desta ordem, Johann Wadephul citou os Acordos de Helsínquia, a Carta de Paris e o Memorando de Budapeste.

"Todos eles têm como objetivo garantir todas as fronteiras e a igualdade soberana de todos os Estados", resumiu, reiterando que a Europa tem de fazer parte da solução para a guerra na Ucrânia.

Enquanto se faz política em Abu Dhabi, na Ucrânia a atenção é maior quanto aos drones e mísseis russos.

"Toda a minha vida consiste em sobreviver. Há muito pouca eletricidade e aquecimento. Os mísseis balísticos e os constantes alertas aéreos desmoralizam", descreveu Inna Kolbasova.