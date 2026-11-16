Escola Francisco Franco debate corpo, mente e inteligência artificial

A Escola Secundária de Francisco Franco promove, a partir de hoje e até quinta-feira, a Semana do Grupo 410, subordinada ao tema "Corpo (se)Mente", que reúne actividades das disciplinas de Filosofia, Psicologia, Ciência Política e Área de Integração.

O programa arranca hoje, às 10h00, na Sala de Sessões, com uma conferência de Sara Brighenti, subcomissária do Plano Nacional das Artes, apresentada pelo professor Eduardo Quina.

Ainda hoje, pelas 15h15, a economista Rubina Berardo aborda "O Futuro dos valores europeus num mundo em transformação", numa sessão com apresentação da docente Elisa Seixas.

Amanhã, às 10h00, a psicóloga Jeni Costa apresenta a palestra "O teu corpo fala: ouves?". Da parte da tarde, às 15h15, a implementação da inteligência artificial nas escolas da Região estará em debate numa mesa-redonda intitulada "A implementação da IA nas escolas da região, prós e contras". Participam Carlos Nóbrega, professor de Filosofia, Luís Gaspar, da Secretaria Regional de Educação, e as professoras de Informática Carol Aguiar e Sandra Sousa.

O programa prossegue na quarta-feira, dia 18, às 15h15, com uma sessão de Teatro Fórum dinamizada pela Oficina de Ideias das Terras do Oeste (OITO).

A Semana do Grupo 410 termina na quinta-feira, com uma conferência de encerramento, às 10h00, pelo presidente do Conselho Executivo da escola, também docente de Filosofia. Às 15h15, os professores das disciplinas envolvidas promovem uma sessão de leitura de poesia em voz alta.