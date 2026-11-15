Rússia adverte para regresso de ensaios nucleares em todo o mundo e ameaça responder

O representante permanente da Rússia junto da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) advertiu hoje para o regresso de ensaios nucleares em todo o mundo e ameaçou com uma resposta adequada de Moscovo caso tal aconteça.

"É fundamental que estes países [com armas nucleares] respeitem rigorosamente as suas moratórias nacionais voluntárias", afirmou Mikhail Ulyanov ao jornal russo Kommersant.

O diplomata russo admitiu que é "demasiado otimista" descartar de forma absoluta o regresso dos ensaios nucleares.

À semelhança do que afirmou o presidente russo, Vladimir Putin, Ulyanov vincou que se os Estados Unidos da América ou qualquer outro país realizarem testes nucleares, a Rússia "também teria de adotar contramedidas adequadas e proporcionais".

A Rússia revogou, em novembro de 2023, a ratificação do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares (CTBT), instrumento das Nações Unidas destinado a proibir todas as explosões nucleares, e assegurou que, apesar disso, não realizará ensaios nucleares se os Estados Unidos também se absterem de o fazer.

A URSS realizou o seu último ensaio nuclear em 24 de outubro de 1990 no polígono ártico de Nova Zembla, com oito cargas com uma potência de 70 quilotoneladas.

O CTBT, adotado pela Assembleia Geral da ONU em 10 de setembro de 1996, foi assinado por 188 países, incluindo a Rússia, que o ratificou em 30 de junho de 2000.

Países como os Estados Unidos, a China, o Irão e Israel nunca o ratificaram, enquanto a Índia, o Paquistão, a Coreia do Norte e a Síria não o assinaram.