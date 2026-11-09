Serviço de Urgência com 2.418 atendimentos na primeira semana de Novembro

O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça realizou 2.418 atendimentos na primeira semana de Novembro, entre os dias 1 e 8. Os dados constam do primeiro Boletim do Serviço de Urgência, que passou hoje a ser disponibilizado semanalmente por aquela unidade de Saúde. Do total de utentes atendidos, 1.887 eram adultos e 531 crianças.

Na urgência de adultos, a maioria dos atendimentos foi classificada com a cor amarela (urgente), num total de 1.112 casos, seguindo-se 446 situações pouco urgentes (verde) e 290 muito urgentes (laranja). Foram ainda registadas 11 emergências (vermelho) e 28 situações não urgentes (azul).

Já na urgência pediátrica, predominaram os casos pouco urgentes, com 321 atendimentos, correspondentes a cerca de 60% do total. Registaram-se ainda 177 situações urgentes, 30 muito urgentes e três não urgentes, não tendo sido contabilizada qualquer emergência no período em apreço.

No conjunto das duas valências, 798 atendimentos, cerca de um terço do total (33%), foram classificados como pouco urgentes ou não urgentes.

Conforme nota o Serviço de Saúde da Região (SESARAM), em comunicado, esta divulgação desta informação pretende reforçar a literacia em saúde e assinalar a implementação do sistema de Triagem de Manchester.

Criado em Novembro de 1994, este sistema estabelece a prioridade clínica dos doentes através de cinco cores, com tempos máximos recomendados para a primeira observação clínica que variam entre o atendimento imediato, nos casos de emergência (vermelho), e os 240 minutos, nas situações não urgentes (azul).

Além do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o SESARAM dispõe de nove Serviços de Atendimento Urgente nos centros de saúde da Região, embora só o de Machico recorra, também, à Triagem de Manchester para piorizar o atendimento dos casos mais graves e urgentes.

O SESARAM aproveita a iniciativa para recordar que as situações pouco urgentes e não urgentes devem ser preferencialmente encaminhadas para os cuidados de saúde primários, reservando os serviços de urgência para os casos de maior gravidade.