Papa regressa à sua antiga catedral em Chiclayo no quarto dia da visita ao Peru

O Papa Leão XIV iniciou hoje o quarto dia da sua visita ao Peru com uma cerimónia na catedral onde serviu ainda como bispo durante oito anos, na cidade de Chiclayo.

A praça no exterior da catedral estava repleta com cerca de 15 mil pessoas desde o amanhecer que quiseram saudar o regresso de Robert Prevost à sua antiga diocese, no âmbito da sua primeira viagem à América Latina como Papa.

Leão XIV deixou Chiclayo em 2023 para ir para o Vaticano a convite do Papa Francisco, onde dirigiu o Dicastério para os Bispos, sem saber que, dois anos depois, se tornaria o líder da Igreja Católica.

No seu segundo e último dia em Chiclayo, cidade na costa norte do Peru, a cerca de 700 quilómetros da capital, Lima, o Papa Leão XIV presidiu à coroação da Virgem Imaculada, cerimónia na qual é colocada uma coroa sobre a imagem religiosa para a reconhecer como rainha.

Este foi o primeiro ponto do programa do Papa Leão XIV para hoje, que seguirá para a província rural de Santa Cruz, na região de Cajamarca, para visitar uma das zonas mais remotas da sua antiga diocese.

Leão XIV está no Peru até segunda-feira, a última paragem da sua primeira viagem pela América Latina, após ter estado no Uruguai e na Argentina, sendo a etapa mais longa, com um total de seis dias para visitar as cidades de Lima, Cusco, Pucallpa e Chiclayo.