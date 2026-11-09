Papa pede a Milei uma economia ao serviço das pessoas e alerta para corrupção

O Papa Leão XIV afirmou hoje que "a economia deve estar ao serviço da pessoa, e não a pessoa ao serviço da economia" durante um discurso público em Buenos Aires, na presença do Presidente argentino, Javier Milei.

No primeiro compromisso após a chegada a Buenos Aires, proveniente de Montevideu, o Papa Leão XIV reuniu-se com Milei na Casa Rosada e, posteriormente, durante um encontro com as autoridades, representantes da sociedade civil e do corpo diplomático, no Palácio Libertad, proferiu um discurso de caráter político.

O pontífice apelou, na sua primeira intervenção na Argentina, que se permita "que o crescimento chegue também àqueles que enfrentam maiores dificuldades", referindo-se sobretudo às pessoas em situação mais vulnerável.

"Penso particularmente nas famílias que suportam o peso da incerteza, naqueles que procuram emprego, nos idosos que contribuíram durante anos para construir a sociedade e naqueles que, mesmo trabalhando, têm dificuldades em satisfazer as necessidades do seu agregado familiar", afirmou o Papa.

Leão XIV afirmou que "a economia deve estar ao serviço da pessoa, e não a pessoa ao serviço da economia", perante o Presidente Milei, que desde que chegou ao poder implementou um programa ultraliberal, com cortes na despesa pública que afetaram sobretudo os trabalhadores do setor público, com dezenas de milhares de despedimentos, e reduções nas pensões e nos subsídios.

O Papa insistiu também na importância da integridade dos dirigentes no seu discurso no âmbito da visita integrada numa digressão pela América Latina, região onde várias figuras políticas foram ou estão presas por corrupção.

Perante as autoridades políticas e representantes da sociedade civil, o Papa destacou a importância da "integridade pessoal daqueles a quem foi confiada a responsabilidade de governar, porque a corrupção corrói a confiança dos cidadãos nas suas instituições".