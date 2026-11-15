Zelensky diz que está a ser preparada reunião para definir posição europeia nas negociações

O Presidente ucraniano anunciou hoje que está a ser preparada uma reunião da Coligação dos Voluntários, que reúne os aliados de Kiev, classificando-a como potencialmente "histórica".

Segundo Volodymyr Zelensky, o objetivo é definir a posição europeia nas negociações que visam terminar a guerra com a Rússia.

"Estamos a preparar uma reunião da Coligação dos Voluntários. É uma reunião importante, que pode vir a ser histórica", declarou Zelensky, na sua declaração diária noturna.

E acrescentou: "Podemos definir uma posição europeia forte, 100% a favor da vitória".

O chefe de Estado ucraniano informou ainda que está prevista uma reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia na próxima semana.

O encontro, prosseguiu Zelensky, "deve ser produtivo" e "enviar um sinal forte à Rússia, deixando claro que a Ucrânia não será deixada sem apoio".

A Europa anunciou esta semana que cinco países --- França, Grã-Bretanha, Polónia, Alemanha e Itália ---, juntamente com as instituições da União Europeia (UE), representarão os europeus nas próximas negociações sobre a Ucrânia.

Até ao momento, as negociações para resolver o pior conflito que a Europa assistiu desde a Segunda Guerra Mundial decorreram no formato Ucrânia-Rússia-Estados Unidos da América, uma vez que Moscovo desejava manter os europeus afastados das conversações.

"O formato trilateral Ucrânia-Estados Unidos-Rússia deve não só tornar-se um formato quadrilateral, mas também ser consideravelmente reforçado", afirmou Zelensky.

A Rússia continua a bombardear a Ucrânia com o aproximar do inverno, mantendo os seus ataques durante os dois dias de negociações realizados na semana passada em Abu Dhabi.

Segundo Zelensky, esta recente estratégia de Moscovo consiste em "escolher uma região como alvo prioritário e concentrar nela os seus ataques durante vários dias --- atingindo as redes (elétricas) e as subestações".

O Presidente ucraniano detalhou que a região central de Dnipropetrovsk tem sido a mais duramente atingida desde o início de setembro, com os ataques a deixarem frequentemente milhares de pessoas na escuridão, numa altura em que as temperaturas estão a descer.