Madeira Ladies Open reúne 65 tenistas de 29 países

O Madeira Ladies Open regressa aos courts da Quinta Magnólia, no Funchal, entre 15 e 22 de Novembro, para a sua 7.ª edição, reunindo 65 tenistas de 29 países. Integrada no circuito internacional World Tennis Tour, a prova pertence à categoria W50 e distribui 40 mil dólares em prémios monetários.

As portuguesas Francisca Jorge (239.ª do ranking mundial) e Matilde Jorge (242.ª) encabeçam a lista de inscritas, surgindo entre as principais candidatas ao título. Destaque ainda para a suíça Valentina Ryser (253.ª) e para a neerlandesa Arantxa Rus (263.ª), antiga integrante do top 50 mundial.

O quadro principal inclui também a portuguesa Angelina Voloshchuk (326.ª), além da italiana Federica Urgesi (270.ª), da neerlandesa Britt du Pree (275.ª) e da japonesa Rina Saigo (305.ª).

A representação madeirense estará assegurada por Madalena Fernandes e Francisca Marote, cuja participação está prevista na fase de qualificação. Madalena chega à competição depois de conquistar a medalha de bronze no Masters de sub-16, disputado em Monte Carlo.

Na qualificação estará igualmente a montenegrina Danka Kovinic, antiga top 50 mundial, num quadro que integra várias atletas posicionadas entre as 500 melhores do mundo.

A competição, que conta com o apoio de entidades públicas e patrocinadores privados, procura consolidar a Madeira como destino de referência para o ténis feminino internacional.