Selena conquista Open Teams do 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira

A equipa Selena conquistou o Open Teams do 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira, cuja terceira e última sessão decorreu este domingo, no 13.º dia da competição. A formação de Selena Pepic, Tim van de Paverd, Bartosz Chmurski e Piotr Tuczynski terminou com 173,41 pontos, confirmando uma liderança que manteve desde a primeira sessão.

A segunda posição foi alcançada pela equipa FLY AND DUCK, com 160,69 pontos, enquanto Villa encosta do sol 1 completou o pódio, com 155,57 pontos. A competição contou com 136 equipas, num formato de 12 rondas, reunindo alguns dos principais nomes do bridge internacional.

Entre as formações portuguesas, destaque para a equipa NUNO MATOS, que integrou Miguel Teixeira, Diego Brenner, Carlos Luiz, Nuno Paz, Justin Hackett e Barbara Hackett, terminou na 12.ª posição, com 146,20 pontos. Também a equipa PORTUGALÊS, composta por jogadores da Associação de Bridge da Madeira (ABM), que alcançou a 13.ª posição, com 144,85 pontos, esteve em destaque. Constituída por Pedro Macedo, Bruno Macedo, Laura Woodruff, Nuno D Martins e Fábio Fernandes, a equipa teve uma prestação de relevo numa prova de elevado nível competitivo.

O mesmo para a equipa Ases da Invicta, com Rui Pinto, Miguel Cerquinho, Paulo Pessanha e Carlos Gonçalves, classificou-se em 19.º lugar, com 142,99 pontos. Destaque ainda para a equipa Vicuña, que integrou o português António Campos Palma, terminando na 32.ª posição, com 135,51 pontos.

O Open Teams ficou igualmente marcado pela vertente solidária do 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira. A organização entregou um donativo de 4.000 euros à ALVD Madeira, resultado dos 3.350 euros angariados através da receita do evento solidário, aos quais se juntaram mais 650 euros oferecidos pela organização, reforçando este importante apoio à instituição.

A entrega do donativo e dos prémios aos vencedores, decorreu no Jantar de Gala, que decorreu domingo, no Hotel VidaMar, e que contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A conclusão do Open Teams assinala mais um momento de destaque no 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira, que termina esta segunda-feira, 9 de novembro, no Funchal, consolidando a dimensão internacional de um evento que reúne cerca de 900 jogadores e contribui para a afirmação da Madeira como destino de referência para o bridge.