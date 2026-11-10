Aluno do Conservatório regressa à Madeira com menção honrosa alcançada na Festa do Jazz
Diego Salvatore conquistou uma Menção Honrosa de Melhor Instrumentista na Festa do Jazz 2026, realizada nos dias 7 e 8 de Novembro, em Lisboa. O aluno fez parte de uma comitiva composta por seis alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, que participou nesse evento.
A formação integrou Eva Luís e Madalena Marques, na voz; Diego Salvatore e Rodrigo Vasconcelos, na guitarra; Isaías Nóbrega, no contrabaixo; e Nuno Barros, na bateria, sob orientação do professor Vítor Anjo.
Quanto à Festa do Jazz, "reúne escolas e jovens músicos de diferentes regiões do país, proporcionando momentos de apresentação pública, contacto com outras formações e partilha de experiências no âmbito deste género musical".
"Para os alunos do Conservatório, esta participação constituiu uma oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido ao longo da sua formação, contactar com outros jovens músicos e conhecer diferentes abordagens ao jazz", aponta o estabelecimento de ensino, que acrescenta que "a experiência em palco e o contacto com outras realidades musicais são também importantes para o desenvolvimento artístico dos alunos".