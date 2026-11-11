PCP propõe estudo de aeródromo alternativo e redução de taxas nos aeroportos da Madeira e Porto Santo

O PCP informou, esta quarta-feira, que entregou na Assembleia da República duas propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 dirigidas à Madeira, nomeadamente o estudo de uma alternativa aeroportuária na ilha e ainda a redução das taxas nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo.

A primeira proposta prevê que o Governo da República assegure, em 2027, estudos prévios sobre soluções técnicas para a construção de um aeródromo complementar ao Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, o único da Região. Para o partido, a ausência de alternativa é uma vulnerabilidade em matéria de segurança e protecção civil, já que impede a operação de aeronaves de combate a incêndios e deixa a ilha sem solução quando o aeroporto principal encerra por mau tempo.

Na segunda proposta, o PCP quer que o Governo intervenha junto da ANA - Aeroportos de Portugal para travar os aumentos anuais e garantir uma redução efectiva das taxas. Segundo o partido, em 2025 e 2026 as taxas de serviço a passageiros nos aeroportos madeirenses foram superiores às de Lisboa e cerca de 78% mais elevadas do que nos Açores, o que penaliza residentes, passageiros e a economia regional.

O PCP considera inaceitável esta situação e exige respostas concretas do Governo da República.