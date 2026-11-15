OMS alerta que ébola continua a alastrar na República Democrática do Congo

O surto de ébola declarado há seis meses na República Democrática do Congo (RDC) continua a alastrar, totalizando agora mais de 11.200 casos e 5.500 mortes, alertou hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Num comunicado que surge quando continua na região um conflito armado que cria dificuldades de acesso às comunidades mais isoladas, a agência de saúde da ONU refere que, apesar dos progressos realizados no controlo do vírus -- pertencente à estirpe Bundibugyo -- nos epicentros iniciais, ainda se registam entre 400 a 500 novas infeções a cada semana, e a epidemia já se espalhou por 67 zonas de saúde em oito províncias do país.

As crianças representam mais de um quarto dos casos confirmados e um terço de todas as mortes, enquanto sete em cada 10 crianças com menos de cinco anos com diagnóstico confirmado morreram.

A OMS observou que o rastreio de contactos se mantém abaixo das metas e que a elevada proporção de mortes que ocorrem nas comunidades, representando dois terços das fatalidades confirmadas, demonstra que as infeções continuam a ser detetadas tardiamente.

Segundo o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC), 80% das novas infeções são detetadas fora dos sistemas de vigilância sanitária, e cerca de 65% dos infetados morrem em casa ou nas suas comunidades sem serem internados num centro de tratamento especializado.

Além disso, os recentes casos importados detetados no Quénia e na Nigéria realçam o risco persistente de disseminação transfronteiriça, enquanto os atrasos no pagamento dos salários dos profissionais de saúde da linha da frente estão a criar tensão e a atrasar a resposta.

"A insegurança continua a ser um dos maiores obstáculos à resposta", sublinhou a agência da ONU, que registou mais de 80 ataques a unidades de saúde desde o início do surto.

A insegurança agravou-se com incidentes como o ataque armado de 06 de novembro em Cantine-Aloya, na província de Kivu do Norte, onde 66 civis, incluindo três profissionais de saúde, foram mortos.

O Africa CDC apelou ao estabelecimento de rotas protegidas através da colaboração entre a missão da ONU (MONUSCO), as forças congolesas e a União Africana (UA).

A situação é agravada pelo facto de pelo menos 74 profissionais de saúde terem morrido na sequência do Ébola, enquanto outros 445 foram infetados desde a declaração da epidemia.

Apesar da complexidade da situação, a agência da ONU salientou que a mobilização conjunta de quase uma centena de parceiros humanitários e de saúde, sob a liderança do governo congolês e a coordenação técnica da OMS e do Africa CDC, permitiu conter a rápida transmissão nos surtos iniciais noutras regiões da República Democrática do Congo.

Mesmo em Bunia, capital da província de Ituri e epicentro do surto, o número de novas infeções foi reduzido para metade e os centros de tratamento apresentam uma baixa ocupação.

Segundo a OMS, nestes seis meses, a capacidade de diagnóstico aumentou de dois para mais de 20 laboratórios, foram disponibilizadas quase 2.000 camas em 104 centros de tratamento e de trânsito, e cerca de 3.000 doentes recuperaram da doença.

Para consolidar estas conquistas, a OMS instou a comunidade internacional a manter o financiamento rápido e flexível até 2027, acompanhado de empenho político e atenção a outras crises paralelas, como a insegurança alimentar e a subnutrição aguda.