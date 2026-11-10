Cool-Down Pairs encerrou 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira

O 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira terminou na noite de segunda-feira, 9 de novembro, com a realização do Cool-Down Pairs, torneio que reuniu 48 duplas, distribuídas por 24 mesas, para disputar 26 mãos.

Na classificação Norte-Sul, a vitória sorriu à dupla portuguesa Eduardo Fernandes e Pedro Morgado, com 57,81%, enquanto na linha Este-Oeste, o primeiro lugar foi conquistado pelos noruegueses Simon Bech e Harald Eide, com 61,75%.

O segundo lugar Norte-Sul foi ocupado por Mohammad Husain e Khaled Aljuwaihel (56,67%), enquanto Harpa Fold Ingolfsdottir e Maria Bender (55,79%) terminaram na terceira posição.

Em Este-Oeste, Sigurdur Ingimarsson e Svanhildur Hall (58,21%) ficaram em segundo, seguidos de Lise Blagestad e Ole Berset (56,73%).

Durante 12 dias, entre 29 de Outubro e 9 de Novembro, o Funchal, mais propriamente o Hotel Vidamar, voltou a ser palco de um dos mais importantes encontros internacionais da modalidade, reunindo cerca de 900 jogadores, na sua maioria estrangeiros, provenientes de vários países, e 12 árbitros internacionais.

A programação integrou várias competições, com destaque para o Open Pairs e o Open Teams, as duas principais provas do evento. O Open Pairs contou com 324 duplas, distribuídas por 162 mesas, tendo a vitória pertencido a Michael Gromoeller e Helmut Haeusler. No Open Teams, o triunfo foi alcançado pela equipa 'SELENA', constituída por Selena Pepic, Tim van de Paverd, Bartosz Chmurski e Piotr Tuczynski.

Entre os participantes estiveram algumas das figuras de maior destaque do bridge internacional, como Zia Mahmood, Agustín Madala e Christian Bakke, campeão europeu e vencedor da edição de 2025 do Open da Madeira.

A vertente solidária voltou também a marcar presença, com a realização do Charity Pairs, a favor da Associação de Luta Contra a Violência Doméstica (ALVD Madeira), que angariou 3.338,60 euros, valor arredondado pela organização para 4.000 euros.

Com um orçamento de cerca de 250 mil euros, 56 mil euros em prémios e um impacto económico direto estimado superior a dois milhões de euros, o 29.º Open Internacional de Bridge da Madeira voltou a afirmar a importância deste evento para a promoção turística da Região, contribuindo para a internacionalização da Madeira enquanto destino de referência para o turismo desportivo e para a modalidade.