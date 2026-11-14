Ruído do armazém de Água de Pena motiva queixas dos moradores e pedido de esclarecimentos do PTP à Câmara

O PTP questiona a Câmara Municipal de Machico "sobre as regras e horário de funcionamento do armazém logístico de Água de Pena, nas antigas instalações do Estevão Neves Cash & Carry, após queixas de moradores relacionadas com o ruído".

Em nota à imprensa, o partido refere que moradores de Machico e de Santa Cruz, residentes nas proximidades do edifício, se queixam do ruído constante, da circulação de camiões durante o dia, a noite e aos fins-de-semana, bem como da emissão de poeiras.

O partido pede à autarquia que "informe publicamente qual é o horário de funcionamento do armazém e que regras estão sujeitas para para proteger a qualidade de vida dos moradores".

O PTP recorda ainda que "a Câmara admitiu, por escrito, que o espaço não tem licença de utilização, e que a Direcção Regional do Comércio, Indústria e Qualidade considera a matéria da competência municipal".