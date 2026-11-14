‘Naza Viva’ junta dezenas de participantes no Parque Urbano da Nazaré

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Desporto, promoveu, este sábado, 14 de Novembro, a iniciativa ‘Naza Viva’, que decorreu no Parque Urbano da Nazaré, entre as 10h00 e as 13h00.

Ao longo da manhã, dezenas de participantes, de várias idades, aderiram a um conjunto diversificado de actividades lúdicas, desportivas, recreativas e pedagógicas, com o objectivo de dinamizar o Parque Urbano da Nazaré, promover a prática de actividade física e incentivar a adoção de hábitos de vida saudáveis, proporcionando momentos de convívio e diversão à população.

A iniciativa contou com a presença da vereadora com os pelouros do Desporto e da Saúde, Helena Leal, que destacou o compromisso do Município do Funchal com uma estratégia contínua de promoção do desporto para todos, assente em políticas de proximidade e no apoio a actividades abertas à comunidade. “Queremos promover o convívio nos jardins públicos da cidade e trazer as crianças à rua para brincarem”, afirmou a vereadora.

Helena Leal salientou ainda que a estratégia do Município tem vindo a merecer reconhecimento nacional, destacando-se a recente distinção do Município do Funchal como Destino Desportivo do Ano 2026, na categoria de municípios com mais de 100 mil habitantes.

Entre as actividades disponibilizadas no âmbito do ‘Naza Viva’, destacaram-se os insufláveis, o circuito de arborismo, o twister, a cama elástica, os jogos tradicionais, a estação de tiro com arco, o minicampo de peteca, o ciclismo, a orientação, o xadrez e as pinturas faciais.

A iniciativa contou ainda com a colaboração dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que disponibilizaram uma ambulância para exposição. Os participantes tiveram oportunidade de conhecer o interior do veículo e explorar os diferentes equipamentos, numa demonstração que permitiu dar a conhecer os meios e recursos utilizados nas operações de socorro.

Também a Polícia de Segurança Pública marcou presença, através de uma equipa de policiamento de proximidade e da Unidade Especial de Polícia, representada pela sua equipa cinotécnica.

De acordo com nota à imprensa, a realização do ‘Naza Viva’ contou com a colaboração de diversas entidades parceiras, cujo contributo foi fundamental para a dinamização e concretização das atividades programadas.