Roberto Silva e Nuno Batista colocam Porto Santo "em primeiro lugar"

A importância do Porto Santo no percurso autonómico da Madeira e a necessidade de manter uma política de proximidade com a população marcaram as intervenções de Roberto Silva e Nuno Batista no Conselho Regional do PSD-Madeira, realizado, este sábado, pela primeira vez, na 'ilha dourada'.

Coube ao presidente da Comissão Política do PSD-Porto Santo, Roberto Silva, abrir a reunião, destacando o simbolismo da iniciativa no ano em que se assinalam os 50 anos da Autonomia.

Os cargos passam, os protagonistas mudam, as circunstâncias transformam-se, mas há uma coisa que vai permanecer de certeza e é a nossa Ilha, o Porto Santo. E é por ele, pelo seu povo e pelas gerações que ainda hão-de chegar, que vale a pena continuar a trabalhar Roberto Silva, presidente da Comissão Política do PSD-Porto Santo

O dirigente recordou o contributo de várias gerações de porto-santenses para o desenvolvimento da ilha e sublinhou que o progresso alcançado resulta do esforço colectivo e não apenas da acção dos responsáveis políticos. "E, acima de tudo, tão importante quanto reconhecer e recordar o que foi feito é compreender o que ainda falta fazer. Nós temos essa compreensão", referiu.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, defendeu uma política assente na "verdade", em detrimento do que classificou como mero politicamente correcto.

O autarca considerou que é "fundamental "ouvir a população, enfrentar os problemas e apresentar resultados concretos.

Na mesma intervenção, Nuno Batista fez ainda um balanço positivo da articulação entre a Câmara Municipal e o Governo Regional e realçou o trabalho conjunto na procura de soluções para melhorar as condições de vida dos porto-santenses.

O edil também aproveitou a ocasião para também agradecer a todos os militantes que estiveram envolvidos nas eleições locais e que hoje continuam a trabalhar no terreno e próximos da população. "Porque é esse trabalho que, por vezes despercebido, faz toda a diferença", frisou.