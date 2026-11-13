Lula da Silva vai a Madrid para se encontrar com Pedro Sánchez em vésperas das eleições
O Presidente brasileiro, Lula da Silva, desloca-se a Espanha para se reunir com o primeiro-ministro Pedro Sánchez, nas vésperas das eleições neste país europeu, disseram à Lusa fontes oficiais do Palácio do Planalto.
O líder de esquerda brasileiro chegará a Madrid no domingo e deixa Espanha na segunda-feira, após um encontro com Pedro Sánchez, seu aliado político na Europa e no campo progressista.
Sánchez, que é líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), demitiu-se, provocando eleições antecipadas, após o parlamento espanhol rejeitar decretos do Governo sobre a crise de habitação.
As eleições gerais antecipadas na Espanha estão marcadas para o dia 29 de novembro e Pedro Sanchez declarou que se inspira na reeleição de Lula no Brasil para vencer a direita no país.
Derrotado na primeira volta, a 04 de outubro, Lula da Silva venceu, 20 dias depois, o seu adversário Flávio Bolsonaro, numa vitória que ficou marcada pela mobilização popular e mobilização digital do chamado "Exército do Lula".
Um dia após a vitória do político brasileiro, Sánchez afirmou: "Vamos fazer o mesmo que Lula fez no Brasil. O mundo está a olhar para nós".
Na mesma ocasião, disse ainda que "a esperança vencerá o retrocesso" e que "se o Brasil pôde, a Espanha pode".
Antes de desembarcar em Madrid, Lula participou na cimeira do clima COP31, em Antália, na Turquia, de onde embarca hoje para Manila, nas Filipinas, para participar, como convidado, na 49.ª Cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).